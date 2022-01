Foot : Face à Avranches, La Berri doit réagir, marquer et gagner

Décidément, cette équipe de la Berri est très surprenante. Avec un tel budget (7,5 M€), et un effectif à faire pâlir plus d'un concurrent, la dernière défaite à Bastia-Borgo n'a pas du tout été digérée dans le camp berrichon. C'est pour cette raison qu'une vive réaction est attendue pour ce premier match retour face à Avranches, le neuvième, sur la pelouse du stade Gaston-Petit ce vendredi soir (14/01). Mathématiquement ce n'est pas le match de la dernière chance, si la Berri devait s'incliner une deuxième fois de suite, l'accession en ligue 2 n'est pas encore hors de portée sur le papier.

"Il y avait un sentiment de honte après notre défaite à Bastia-Borgo" Mathieu Chabert entraîneur de la Berri

Il reste en effet des matchs à jouer, seize au total après celui d'Avranches mais pour un candidat à l'accession cela ferait plus que désordre. Ce qui est à remettre en cause sur le dernier match en Corse c'est l'état d'esprit et surtout ce manque criant de caractère : " J'espère que ça va nous servir de leçon. Depuis que je suis entraîneur je n'ai jamais vécu ça. Il y avait un sentiment de honte. Les joueurs sont informés. Dans de telles situations, il ne faut pas parler, mais prendre conscience des choses et surtout agir. Aujourd'hui nous en sommes au stade de dire les choses et j'espère que face à Avranches nous allons agir.

Ce n'est pas possible d'être toujours dans la réaction. Mais je suis persuadé que cette défaite à Bastia-Borgo n'est qu'un accident. Pour moi la victoire est impérative face à Avranches c'est donc un premier tournant de notre championnat. Quand vous êtes en position de chasseur comme nous et que le gibier commence à s'éloigner; et bien il faut courir ! Et essayer de le rattraper. Et pour cela il faut bien entendu gagner des matchs."

Le gardien de but Paul Delecroix et la nouvelle recrue Mehdi Beneddine sont dans le groupe

A noter, pour la réception des Normands d'Avranches, le retour dans les buts comme titulaire du gardien Paul Delecroix. Quant à la nouvelle recrue Mehdi Beneddine, il est enfin qualifié. Avec ou sans la manière, la Berri se doit de battre Avranches pour repartir sur un cycle positif. Avec dix points de retard sur le leader Concarneau, huit sur le deuxième Annecy et six sur le troisième Villefranche-Beaujolais, Châteauroux a pratiquement grillé tous ces jokers. Elle doit changer d'état d'esprit et soigner son entame de match pour espérer des jours meilleurs.

LE GROUPE

1 DELECROIX, 2 VARGAS, 3 MBONÉ, 4 OUANEH, 7 NOURI, 8 MEXIQUE, 9 ROBINET, 10 SUNU, 12 FOFANA 13 MBENGUE, 18 N’GOMA, 22 THIO, 24 FORTUNÉ, 26 ROUX, 30 PLUMAIN, 36 BASQUE, 39 BENEDDINE