Foot Berrichonne : Ilyas Chouaref signe à Sion mais termine la saison avec la Berri

Une issue pour Chouaref. Depuis son refus de prolonger son contrat avec le club Castelroussin avant un éventuel départ, le jeune prodige de la Berri ne jouait plus en équipe première et n'était donc plus appelé dans le groupe professionnel mais la situation s'est débloquée.

Le feuilleton Ilyas Chouaref a pris fin ces derniers jours après que l'attaquant a signé un contrat au club Suisse de Sion révèlent nos confrères de la Nouvelle République. Alors que l'attaquant de la Berrichonne n'avait pas souhaité prolonger son contrat avec son club formateur, il n'était plus appelé en équipe première mais à partir d'aujourd'hui (jeudi 10/03) il est à nouveau opérationnel à la Berri si les dirigeants, et en premier lieu Mathieu Chabert, le décident.

En effet pour évoluer en Suisse et par conséquent à Sion (7ème en première division) les joueurs doivent être inscrits sur une liste, ce qui n'est pas le cas de Chouaref. Par conséquent sa seule possibilité pour jouer le plus rapidement possible c'est d'évoluer avec son club formateur jusqu'à la fin de la saison. Il prendra ensuite la direction de Sion.

Ilyas Chouaref va jouer avec la réserve de la Berri ce weekend puis il devrait être du voyage à Concarneau

Mais le jeune attaquant de la Berri sera t-il présent dans le groupe lundi prochain pour la réception de Laval ? Il devrait en toute logique passer par la case réserve puis intégrer le groupe professionnel si Mathieu Chabert le convoque. Aux dernières nouvelles, Ilyas Chouaref a retrouvé le sourire et s'entraîne normalement et correctement. S'l retrouve très vite son niveau, ce qui pourrait être le cas, il devrait apporter toute sa technicité, sa vivacité pour, pourquoi pas, aider la Berri à monter en ligue 2. Les Castelroussins sixième au classement sont à six points du deuxième Concarneau. Ils reçoivent en match décalé Laval l'actuel leader qui compte huit points d'avance au classement.