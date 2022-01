Foot Berrichonne : Romain Basque et Mehdi Beneddine sont les deux recrues hivernales

Les deux recrues du mercato hivernal ont été présentées à la presse. Mehdi Beneddine, un défenseur prêté six mois avec option d'achat en provenance de l'USM Alger et Romain Basque qui lui évoluait à Bakou en Azerbaïdjan s'est engagé pour trois saisons.

Romain Basque (à gauche) et Mhedi Beneddine sont les deux premières et sans doute dernières recrues de la Berri

Ils ont signé à la Berri pour des raisons différentes. Tout d'abord le milieu défensif Romain Basque parti jouer à Bakou en Azerbaïdjan (26 ans) a eu le bonheur d'avoir une petite fille. Il la voyait à travers son smartphone. Il a préféré rentrer en France pour retrouver sa femme et sa fille. Et comme la Berri cherchait ce profil, Romain Basque s'est engagé pour trois saisons. Le nouveau milieu défensif décrit ainsi son poste de prédilection: "Je préfère jouer en sentinelle en pointe basse devant la défense à trois. Au niveau de mes qualités, j'ai un bon pied gauche pour faire la relation avec les attaquants et quand il faut poser le pied sur le ballon, je sais le faire aussi." Romain Basque a joué également au Havre Athlétique Club et il a même eu le bonheur de marquer au stade Gaston-Petit face à Châteauroux, il s'en souvient très bien !

Romain Basque et Mehdi Beneddine ne sont pas sûrs d'être qualifiés pour le déplacement ce vendredi à Bastia.

Mehdi Beneddine (25 ans) a, pour sa part, rejoint la Berri en prêt de six mois avec option d'achat. Il évoluait à l'USM Alger (1ère division Algérienne) mais suite au changement d'entraîneur, son temps de jeu s'est réduit comme peau de chagrin. C'est pour pallier la blessure du Castelroussin Adama M'Bengue (qui devrait être de retour dans un peu plus d'un mois), qu'il s'est engagé avec la Berri.

Le joueur formé à Monaco a fait jouer son réseau, en contactant Guévin Tormin autre Monégasque passé par Châteauroux qui ne lui a dit que du bien du club. Mehdi Beneddine peut évoluer lui aussi a différents postes en défense mais il a souvent joué latéral gauche : "Je souhaite apporter ce que je sais faire, à savoir bien défendre et j'ai progressé dans ce domaine mais je peux aussi apporter mes qualités offensives si l'entraîneur le demande. Je sais qu'à ce poste la concurrence sera rude quand Adama Mbengue sera de retour mais une chose est sûre, je vais tout donner." Il y a cependant très peu de chances que les deux recrues soit du voyage ce vendredi du côté de Bastia Borgo. En revanche, si l'entraîneur Castelroussin Mathieu Chabert le décide, ils seront dans le groupe pour la réception, au stade Gaston Petit, d'Avranches le 14 janvier prochain