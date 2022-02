Six mouvements en tout. Trois arrivées et trois départs, le GF38 s'est activé dans cette fin de marché des transferts de l'intersaison de football. Pour mieux se relancer ?

Ligue 2 : bilan du mercato d'hiver du GF38, trois arrivées et autant de départs à Grenoble

Le GF38 a tenté des choses dans la dernière ligne droite du mercato hivernal : trois départs et autant d'arrivées. De de quoi redonner un peu de sang neuf au collectif de Vincent Hognon.

Un mercato pour tenter des choses

Grenoble, 17e de ligue 2 avec 22 points peut encore se sortir de la situation, mais il ne faudra rien lâcher, et ces changements d'effectifs y contribueront, espérons-le. Résumons : le GF38 avait déjà annoncé hier l'arrivée de Jordan Tell et le départ de Jules-Sylvestre Brac, en National 2 à Moulins-Yzeure. Mais la soirée a été agitée jusqu'au bout avec un tweet nocturne :

Deux départs, deux recrues

L'attaquant David Henen est transféré à Courtrai, en 1ere division belge. Le défenseur Chris-Vianney Goteni est prêté au Cannet en Roussillon, en National 2. Allan Tchaptchet, un défenseur passé par Auxerre et Southampton. Abdoulie Sanyang, un latéral, international gambien qui a signé un engagement avec le GF38 jusqu'en 2024.