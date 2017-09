FOOT - Brest enchaîne face à Niort

Le Stade Brestois s'est imposé 2 - 0 à Niort mardi soir. C'est la cinquième victoire consécutive de Brest qui s'installe dans le haut de tableau de la Ligue 2.

Les brestois ont souffert en première mi-temps, malmenés par des niortais qui se sont créés beaucoup d'occasions. Jean-Marc Furlan, l’entraîneur brestois, avait choisi de faire tourner son effectif pour ce troisième match en huit jours. Certains joueurs comme David Kiki, titularisé pour la première fois cette saison, manquent encore de temps de jeu. Le score est de 0 - 0 à la pause. Mais dès le début de la deuxième période, à la 46ème minute, Brest ouvre le score par un but contre son camp du niortais Jérémy Choplin. Un peu plus tard, à la 59ème minute, Habib Diallo double la mise. L'attaquant sénégalais inscrit son deuxième but en deux matchs, après celui marqué contre Le Havre vendredi dernier (victoire 1-0 de Brest).

Une cinquième victoire consécutive

Avec cette cinquième victoire consécutive, le Stade Brestois est désormais cinquième de Ligue 2, à seulement 2 points du nouveau leader, le Stade de Reims. Brest tentera de maintenir cette très bonne dynamique dès vendredi soir à Le Blé avec la réception du Paris FC, 6ème au classement.