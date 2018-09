Ils comptaient passer une soirée tranquille mardi soir, devant leur télé, à regarder le match d'ouverture de la ligue des champions entre le PSG et Liverpool. Seulement impossible de voir la rencontre en raison des ratés de RMC Sport. Le groupe Altlice/SFR est le nouveau diffuseur exclusif de la Ligue des Champions. Si une partie des abonnés de Canal + a pu suivre le match grâce à la signature d'un accord in extremis, les autres devaient se reporter sur l'application RMC Sport ou le site internet. Et là ils n'ont eu droit qu'a un message d'erreur, un écran noir ou une série de coupures les empêchant de suivre convenablement le match.

Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux

Difficile à digérer pour les fans de foot qui ont changé d'abonnement ou souscrit une offre spéciale pour suivre la ligue des champions "_ça coupe toutes les 30 secondes, parfois le son s'en va, l'image est mauvaise et saute en plein but_" les témoignages affluent et les commentaires sont assassins : "escrocs", "rendez les droits", "vous nous avez pourri la soirée. Nous nous en souviendrons". "Merci le football de vous être vendu très cher à un marchand de téléphone, spécialiste de la friture, alors que les coupes d'Europe, c'est du gros poisson", a également ironisé le journaliste et amateur de football Bernard Pivot sur son compte Twitter.

Merci le site @SFR. FR d'être indisponible. Merci @RMC Sport d'être invisible. Merci le football de vous être vendu très cher à un marchand de téléphone, spécialiste de la friture, alors que les coupes d'Europe, c'est du gros poisson. — bernard pivot (@bernardpivot1) September 18, 2018

"Si on fait payer, il faut se donner les moyens de ses ambitions"lance un autre internaute "je crois c’est mieux d’acheter les joueurs directement et de les faire jouer dans mon salon" peut on lire dans un autre message.

#OnMePrendPourUnPigeonQuand jdois payer 80 balles par mois pour regarder du foot autant acheter directement les joueurs et les faire jouer dans mon salon mdr — Y⚠️ (@blckgk) September 18, 2018

Altice/SFR présente ses "excuses" et offre le premier mois aux clients impactés

Le groupe Altice/SFR a présenté ses "excuses" mardi soir après ces dysfonctionnements sur l'application RMC Sports et offre le premier mois "à tous les clients impactés". Altice/SFR, qui a déboursé un montant record de 370 millions d'euros par saison, entre 2018 et 2021, pour les droits de la Ligue des champions et Ligue Europa, dit partager "la frustration de ses clients qui n'ont pas pu voir le match via l'application RMC Sport dans des conditions satisfaisantes". "L'afflux de connexions simultanées, qui avait été prévu, a néanmoins été au-delà de ce qui était anticipé en raison du succès de l'offre" a souligné le groupe. Alain Weil, le PDG du groupe SFR précise que "ca n'est jamais arrivé dans l'histoire des opérateurs télécom"parlant de "_200.000 nouveaux abonnés"_. Le groupe assurant par ailleurs que "tout est mis en oeuvre pour que les prochains matches soient parfaitement diffusés via l'application RMC Sport". Seuls les abonnés à l'offre vidéo par internet, à 19 euros par mois, ont été affectés, selon le groupe qui a assuré que "la diffusion sur les box de SFR ou auprès des clients satellite de Canal+ s'est bien déroulée".

- Capture

Dysfonctionnements sur RMC Sport: "Le premier mois est offert à tous ceux qui ont été gênés" pic.twitter.com/bfo43CgwAJ — RMC (@RMCinfo) September 19, 2018