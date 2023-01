Foot : Bruno Ecuélé-Manga, un renfort de poids pour l'ASM Belfort

C'est un renfort de poids pour l'ASM Belfort. Le club de la cité du Lion vient de recruter Bruno Ecuélé-Manga, l'ex défenseur de Lorient et Dijon notamment possède une riche expérience et a évolué plusieurs saisons au plus haut niveau.

Anthony Hacquard entraineur de de l'équipe première à l'ASMB, Bruno Ecuele Manga la nouvelle recrue de l'ASMB et Jean-Paul Simon président de l'ASMB © Maxppp - Michael Desprez C'est un gros coup que vient de réaliser l'ASM Belfort sur le marché des transferts. Le club belfortain qui évolue en Nationale 2 vient de recruter Bruno Ecuélé-Manga, défenseur international gabonais. Le joueur possède une solide expérience. ⓘ Publicité L'ex joueur de Lorient ou encore Dijon a un sacré CV : il a notamment disputé 184 matchs en Ligue Un et 38 matchs de Premier League, le prestigieux championnat d'Angleterre. Il a même été par le passé le capitaine de la sélection gabonaise. La longue absence de Cuenin en partie compensée Bruno Ecuélé-Manga va venir prêter main forte à la défense centrale belfortaine qui sera privée de Lucas Cuenin qui a écopé de 10 matchs de suspension suite aux altercations de fin de match en 16e de finale de coupe de France contre Annecy le 22 janvier dernier. Il va apporter toute son expérience à l'équipe d'Anthony Hacquard.