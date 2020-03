Foot - Copa del Rey : Bilbao rejoint la Real pour une finale 100% basque

Victorieux à l’aller (1-0) chez lui, l'Athletic s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi de football jeudi malgré sa défaite 2 buts à 1 à Grenade (0-0) à la mi-temps. Et pourtant Bilbao était mené de deux buts.

Grenade avait, en effet, ouvert la marque à la reprise à la 48e par Fernandez et Sanchez avait virtuellement qualifié son équipe à la 76e (2-0), mais à la 81e minute Yuri Berchiche surgissaient pour inscrire ce précieux but à l'extérieur qui leur ouvrait les portes de la finale.

Mercredi soir, face à Mirandes, une équipe de deuxième division, la Real Sociedad avait obtenu son ticket pour la finale de la Coupe du Roi. Vainqueur à l’aller sur le score deux buts à un, le club de Saint-Sébastien s’est imposé 1-0 grâce à un but sur pénalty de Mikel Oyarzabal (41e) sur le terrain du pensionnaire de D2.

La Real, l'Athletic. Les deux équipes basques s'affronteront en finale de la Copa del Rey, le 18 avril à Séville dans l'enceinte du stade Olympique de la Cartuja. Il s'agira de la première finale 100% basque depuis 1927.

Bilbao, vainqueur de 23 éditions de la Coupe du Roi, n'a plus joué de finale depuis 2015 (défaite 3-1 contre le FC Barcelone), et sa dernière victoire remonte à 1984. De son côté, la Real Sociedad a remporté l'épreuve en 1909 et 1987 et a perdu la dernière fois en finale en 1988, battue 1-0 par Barcelone.