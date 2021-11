Foot - Coupe de France (8ème tour) : Le Stade Bordelais veut forcer son destin à Bergerac

Pour la première fois de la saison dans son championnat de National 3, le Stade Bordelais a connu la défaite. Revers logique (2-0) à Anglet. "On a été inexistant" avoue le président Alain Fournier qui espère secrètement que ses joueurs avaient déjà la tête à Bergerac.

En Dordogne, les Girondins devront élever singulièrement leur niveau de jeu sur le terrain d'une équipe qui domine sa poule de National 2 et qui est une habituée des beaux parcours en coupe de France.

Le souvenir de Lens

"On aurait préféré jouer chez nous, reconnaît le président, c'est un spécialiste et en plus qui est premier en N2, c'est une grosse équipe". Une grosse équipe que le Stade Bordelais espère faire tomber d'autant que la suppression cette saison de la prolongation et le recours direct à la séance des tirs au but peuvent favoriser les "petits".

Car le club rêve des 32èmes et d'un possible match événement dans son stade Sainte Germaine. Alain Fournier a encore en mémoire le 16ème de finale de 2013 perdu (0-3) face au Racing Club de Lens qui évoluait à l'époque en Ligue 2.

"C'est magique, poursuit le dirigeant, ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Les petits du club, les bénévoles, les gens autour, quand on représente un département, c'est fabuleux. On avait fait près de 3800 personnes et on rêve d'un nouveau gros match à Sainte-Germaine. Mais il faut passer à Bergerac et ce sera très dur."