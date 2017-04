Foot - Coupe de France : A Angers, les Girondins de Bordeaux reprendraient bien une demie

Demi-finaliste de la coupe de la Ligue, les Bordelais aimeraient aussi s'inviter dans le dernier carré de l'autre coupe nationale. Mais il faudra aller chercher le billet ce mercredi (18h30) chez une équipe d'Angers invaincue sur ses terres en 2017.

Bordeaux va vite devoir digérer sa défaite rageante et frustrante (2-1) de dimanche à Nice. D'abord parce qu'elle n'hypothèque en rien ses chances d'aller chercher un ticket pour la Ligue Europa en fin de saison. Ensuite parce que les Girondins ont besoin de toute leur énergie pour poursuivre leur parcours en coupe de France puis pour négocier la venue de Metz samedi en championnat.

Après avoir éliminé Dijon et Lorient, les joueurs de Jocelyn Gourvennec se voient offrir un troisième club de Ligue 1 à la différence, notable, qu'ils devront jouer ce quart de finale à l'extérieur.

Les Bordelais vont retrouver une équipe angevine qui, comme eux, a perdu ce week-end (2-1 à Nantes) mais qui, comme eux, a bien redressé la barre en 2017, notamment à domicile où elle reste, toutes compétitions confondues, sur huit matches sans défaite.

Depuis le début de l'année, seuls deux clubs n'y ont pas connu la défaite : Rennes et...Bordeaux qui était allé mi-janvier partager les points (1-1) au stade Jean Bouin, rebaptisé depuis peu stade Raymond Kopa suite au décès de l'ancienne légende du foot français.

Jocelyn Gourvennec lors du match Bordeaux-Angers en championnat - Maxppp

Une série qui a permis à l'équipe de Stéphane Moulin, qui était venue gagner mi-septembre au Matmut Atlantique, de quitter la zone rouge pour réintégrer le ventre mou (12ème) et de pouvoir se concentrer sur la coupe de France, seul moyen pour elle de pimenter sa fin de saison.

Bordeaux, qui a perdu lors de ses deux derniers déplacements en Ligue 1, va devoir retrouver la recette, notamment l'efficacité, pour s'offrir à nouveau l'ivresse d'une demi-finale après celle perdue (1-4) en coupe de la Ligue face au PSG fin janvier.

Il faut passer, il faut se qualifier; il, faut qu'on soit au tirage, il n'y a que cela qui compte. C'est la 100è coupe de France, c'est symbolique.

-Jocelyn Gourvennec entraineur des Girondins

On a un peu plus de talent qu'eux; il faut être dans notre point fort c'est à dire une grosse cohésion d'équipe et un gros collectif.

-Milan Gajic, défenseur droit des Girondins