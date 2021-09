Foot - Coupe de France : cinq clubs basques passent le 3e tour

Le troisième tour de la Coupe de France de football, ce week-end a dans l'ensemble souri aux clubs basque. Cinq des huits équipes engagées se sont qualifiées pour le quatrième tour qui se jouera le week-end du 2 et 3 octobre.

Il y aura cinq clubs du Pays basque au 3e tour de la coupe de France de football les 2 et 3 octobre prochain. L'Aviron, les Croisés, Saint-Jean-de-Luz, Mauléon et les Genêts d'Anglet se sont qualifiés ce week-end. Mauléon (R3) reste le petit poucet basque dans la compétition après avoir poussé au tir au buts Lescar, qui évolue deux divisions au dessus. Revers en revanche de Saint-Pierre-d'Irube, de la Jeanne d'Arc de Biarritz et de l'Élan Boucalais.

Les résultats du 3e tour

Meillon Assat Narc E (R3) - Aviron Bayonnais (N3) 1-4

(N3) 1-4 Bassin d'Arcachon (R1) - Hiriburuko Ainhara (R1) 1-0

(R1) 1-0 FC Des Graves (R2) - Croisés de Bayonne (R2) 3-3 (TAB 3-4)

(R2) 3-3 (TAB 3-4) Jeanne d'Arc de Biarritz (R2) - Doazit FC (R2) 0-1

(R2) - Doazit FC (R2) 0-1 Arin Luzien (R1) - US Bordeaux (R2) 1-1 (TAB 4-2)

(R1) - US Bordeaux (R2) 1-1 (TAB 4-2) SA Mauléon (R3) - Lescar FC (R1) 2-2 (TAB 5-4)

(R3) - Lescar FC (R1) 2-2 (TAB 5-4) FC Biganos (R3) - Genets d'Anglet (N3) 0-3

(N3) 0-3 Damazan (R2) - Elan Boucalais (R2) 3-1

La date et l'heure du tirage au sort pour le 4e tour n'a pas encore été communiqué.