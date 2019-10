Foot (Coupe de France) - Entrée réussie pour le Puy Foot

Chamalières, France

Après des débuts compliqué pour sa saison en National, le Puy Foot 43 s'est offert une bouffée d'oxygène ce samedi soir en Coupe de France. Pour son premier match, le promu ponot a battu Chamalières( N2) 2 à 0.

Victoire qui fait du bien

Une victoire très satisfaisante pour la gardien du Puy, Franck L'Hostis . "On est venu pour se rassurer après un début de saison compliquée, on a fait une bonne première mi-temps, on aurait pu rentrer dans les vestiaires avec deux buts d'avance", explique le goal. "On mérite largement notre victoire", conclut Franck L'Hostis