Foot - Coupe de France : les Girondins de Bordeaux écartent Lorient (2-1) et prennent le quart

Bordeaux a confirmé sa bonne forme du moment. Trois jours après son succès à Lille en championnat, il a encore montré sa force de caractère pour l'emporter après avoir été mené. Et attend Lyon de pied ferme vendredi.

Samedi dans le Nord, c'est Adam Ounas qui avait revêtu la cape de Zorro en sortant du banc pour marquer deux buts synonymes de victoire. Mardi soir, c'est Gaêtan Laborde, présent dès le coup d'envoi, qui a sonné la révolte bordelaise pour aller chercher une qualification compromise après l'ouverture du score des Merlus au retour des vestiaires.

Car c'est un Bordeaux en mode diesel qui démarre la rencontre. Privés de ballon, les Girondins doivent attendre la 12ème minute pour faire passer un premier frisson dans la maigre assistance. Plasil, décalé dans la surface, centre pour Laborde, devancé au dernier moment par Ciani.

Ménez et Ounas trop brouillons

Dans un match avec pas mal d'espaces, les hommes de Gourvennec ont des coups à jouer mais Ounas et Ménez manquent de justesse pour aller au bout. Le jeune milieu se complique la tâche et l''ancien Milanais rate complètement sa tentative de lob. Et quand il parvient à s'ouvrir le chemin du but, il tombe sur un Lecomte impeccable. Le gardien lorientais sauve encore son camp juste avant la pause en repoussant une frappe de près signée Laborde.

Lecomte j'en peux déjà plus. Les gardiens en feu contre nous y'en a assez #FCGBFCL #LiveWG pic.twitter.com/RYLjJh9qhJ — Web Girondins (@webgirondins) February 28, 2017

Mais la meilleure occasion de la première période est pour les Merlus, Marveaux se demande encore comment Cédric Carrasso a pu détourner du bout des gants son "extérieur" pied gauche.

La seconde période débute par un coup de théâtre. Sur un centre apparemment anodin, Carrasso commet une faute de main. Jeannot profite de l'aubaine et ouvre le score (0-1, 47ème).

Laborde imite Ounas

Bordeaux encaisse le coup. Puis réagit. D'abord par Sankharé tout près de marquer de la...cuisse sur un service de Laborde. Dans la minute suivante, ce même Laborde récupère un tir de Ménez renvoyé par le poteau pour ajuster Lecomte (1-1, 60ème).

C'est le dixième but de la saison pour l'attaquant bordelais. Et il décide de ne pas en rester là. Servi par Ménez, il pique son ballon au dessus du gardien des Merlus et donne pour la première fois l'avantage à son équipe (2-1, 71ème).

Bordeaux signe son neuvième succès de l'année et sera jeudi soir au rendez-vous du tirage au sort des quarts de finale. Vendredi, les Girondins défieront Lyon pour continuer à rêver d'Europe. Lorient va vite devoir digérer cette quatrième défaite de rang. Dimanche, sur sa pelouse du Moustoir, il jouera gros face à l'OM dans son opération maintien.