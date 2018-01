Match de reprise, match piège. Face à un adversaire déterminé et avec un vent à décorner les bœufs, Bordeaux a d'abord souffert. Et aurait pu craquer d'entrée sur ce penalty, concédé par Pellenard mais arrêté par Costil suite à une frappe trop molle de Douniama (9ème).

Costil décisif

Le gardien bordelais, qui retrouvait une place de titulaire derrière une charnière inédite Koundé-Pellenard, s'est ensuite fait une grosse frayeur en cafouillant un ballon flottant, avant de se reprendre face à une nouvelle tentative de l'attaquant grandvillais, écarté du bout du pied.

Face à un vent violent, les joueurs de Gourvennec n'ont pas montré grand chose. Jusqu'à la 37ème minute et ce centre de Lerager, dévié par De Préville et conclu par une tête flottante de Sankharé (0-1) qui n'avait plus marqué depuis fin septembre au Parc des Princes. Un but en forme de délivrance pour une équipe muette depuis 450 minutes et le but inscrit par Malcom à Dijon !

Le retour de #Sankhare avec un nouveau but de la tête pour lui !#USGFCGBpic.twitter.com/2OG3QP2kQu — be INUTILE (@be_INUTILE) January 7, 2018

Au retour des vestiaires et enfin poussé par Eole, les Girondins insistent. Servi idéalement par Sankharé, Lerager ne cadre pas. C'est ensuite Malcom qui enroule un ballon sur coup franc. De peu à côté. Dans la foulée, De Préville rate deux occasions consécutives.

Bordeaux finit à huit

Mais le deuxième but n'arrivera pas, Bordeaux se contentant de maîtriser les rares initiatives normandes. Jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel où Martinet ajuste Costil pour faire exploser le public du stade Louis Dior et envoyer les deux équipes en prolongation. Une demi-heure supplémentaire que les Girondins doivent jouer à dix après l'expulsion de Sabaly en fin de match.

Pitoyable ! Honteux ! Inconcevable ! Calamiteux ! Vous devriez avoir honte de porter ce maillot légendaire ! On est nul nul et encore nul ! Une nouvelle élimination au 1er tour en coupe. Bien joué à Granville qui n'a rien lâché. Au revoir la @coupedefrance... #Girondins#USGFCGB — Rémy Chabot (@Remsc33) January 7, 2018

Puis à neuf quand Carrique ceinture Douniama. L'attaquant transforme cette fois le penalty et Granville prend les devants pour la première fois (2-1, 102ème). Bordeaux n'y est plus et, après l'expulsion de Plasil, termine même à huit une rencontre cauchemardesque.

Cette élimination face à une équipe amateur est la première depuis celle subie face aux Corses de l'Ile Rousse en 2014. Mais elle survient cette fois après un mois de décembre calamiteux. La semaine s'annonce chaude, très chaude du côté du Haillan.