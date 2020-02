Foot - Coupe de France : l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux en demi-finale

Menée à Montpellier, l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux a réussi à accrocher le match nul (3-3) et à se qualifier, aux tirs au but, pour la demi-finale de la Coupe de France.

Bordeaux, France

Une "remontada", six buts et un quart de finale qui s'est joué aux tirs au but : l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux est venue à bout de Montpellier, ce samedi, pour s'offrir une demi-finale de Coupe de France. Comme lors des deux tours précédents, contre le Paris FC et Montauban, il a fallu attendre l'épreuve des penaltys pour voir les Bordelaises l'emporter (3-3, 6 tirs au but à 5).

Le triplé pour Ouleymata Sarr

Ouleymata Sarr avait idéalement lancé son équipe en ouvrant le score au quart d'heure de jeu sur la pelouse de Montpellier (13e, 0-1). Mais les Héraultaises ont égalisé puis ont pris le large (47e, 3-1). En deux minutes, Ouleymata Sarr a ramené son équipe dans le match (78e et 80e, 3-3), lui permettant d'aller aux tirs au but. L'attaquante de 24 ans, 5ème tireuse, n'a d'ailleurs pas tremblé pour inscrire le sien.

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu ce mercredi 19 février. Comme les Bordelaises, les Lyonnaises se sont qualifiées. Deux quarts de finale se joueront ce dimanche : Arras-PSG et Guingamp-Reims. Les demi-finales auront lieu le dimanche 22 mars.