Foot Coupe de France : L'USO à Bergerac pour déjouer le piège, St Pryvé/St Hilaire face à Rennes pour l'exploit

Orléans-la-Source, Orléans, France

Le hasard du calendrier ou plutôt la logique des diffuseurs fait que les 2 représentants du Loiret en 16è de finale de la coupe de France disputeront leur match au même moment et avec des configurations presque inversées. Pour les pros de l'USO, les maître-mots sont "humilité et travail" précise le coach Didier Ollé-Nicolle, bien conscient que ce déplacement en Dordogne n'a rien d'un séjour touristique : "C'est le match piège par excellence." Il y a tous les ingrédients d'un match typique de coupe de France : un adversaire qui va se donner à fond faire chuter l'adversaire hiérarchiquement supérieur, des conditions météo et donc un terrain qui ne s'annoncent pas faciles. "On le sait, les joueurs sont prévenus" lâche le technicien orléanais. Et c'est pour cela qu'il entend que son équipe livre "un vrai match de Ligue 2, avec tous les ingrédients au niveau de la discipline, de l'investissement, des duels ". Des consignes qui s'entendent pour le jeu mais pas seulement, "l'élément essentiel c'est le mental. Dans le sport comme dans la vie, tout ce qu'on doit obtenir, il faut aller le chercher. Il y a un 8è de finale de coupe de France et c'est la porte ouverte à des choses exceptionnelles, mais ça, ça se mérite. Et puis j'attends une vraie revanche de tous les joueurs qui seront sur le terrain par rapport à ce qu'on a fait vendredi à Auxerre et qui était complètement insuffisant"

Didier Ollé-Nicolle attend "humilité et travail" de ses troupes pour ne pas se prendre les pieds dans ce "match-piège" © Radio France - Johan Gand

Bergerac, habitué des jolis coups en coupe

Pour les joueurs du Périgord, la coupe de France est souvent synonyme de bons moments. En janvier 2017, Bergerac éliminait le Racing Club de Lens (2-0) en....16ème de finale. Au tour suivant, ils avaient longtemps accroché Lille avant de s'incliner dans les derniers instants (1-2) sur un but du portugais Eder, le même qui avait donné le titre européen aux lusitaniens face à la France en finale de l'Euro 2016. Et puis rebelotte cette saison, Bergerac a sorti Niort au tour précédent (2-1) pour le gardien orléanais Thomas Renault "on sait que c'est compliqué de faire 2 exploits de suite, parce que maintenant, nous, on sait à quoi s'attendre", mais il sait pour avoir été lui aussi "dans la peau du petit" que la motivation peut donner des ailes.

Saint Pryvé / Saint Hilaire sans complexe

C'est une 1ère à ce niveau de la compétition pour les hommes de Baptiste Ridira. Mais pour autant le coach du SPSH FC entend préparer cette rencontre sans changer les habitudes : "Le message aux joueurs c'est qu'il faut rester nous-même. C'est paradoxal car on va surement aussi leur dire qu'ils n'auront peut-être la chance de jouer ce genre de match qu'une seule fois dans leur vie et moi aussi d'ailleurs. Pourtant il ne faut pas en faire un événement exceptionnel quand on rentre sur la pelouse." Impeccables jusqu'ici dans un parcours qui n'aura pas été un long fleuve tranquille, St Pryvé St Hilaire a déjà écarté de beaux morceaux comme Chartres (N2), Aurillac (N3) ou même les pros de Troyes (L2) battus 3-2 au stade du Grand-Clos.

Au tour précédent les hommes de Baptiste Ridira avaient écarté Aurillac (N3) © Maxppp - Eric Malot

Cette fois-ci c'est à la Source qu'il faudra défier Rennes (L1) "C'est forcément un petit pincement au coeur" confie Baptiste Ridira. "Les 3 matchs précédents qui nous ont permis d'être là, il y avait une intensité assez exceptionnelle et c'était au Grand Clos, avec notre public, dans un espace confiné où on est proche de nos spectateurs, on les entend parfaitement [...]. Maintenant on n'est pas loin, on reste dans la Métropole et cela permet à tous nos sympathisants de venir nous soutenir, ce n'est pas comme si on avait dû se déplacer. Pour moi on joue à domicile même si ce n'est pas la même enceinte". Quant aux chances de qualification, pour le coach de l'USO Didier Ollé-Nicolle, à ce niveau de la compétition les hiérarchies sont "nivelées" et si des clubs de N2, N3 ou R1 sont encore dans le coup c'est qu'ils le méritent et ont fait ce qu'il fallait. Du coup cela veut-il dire que c'est du 50/50 entre St Pryvé St Hilaire et Rennes (9è de L1)? Baptiste Ridira sourit "On est plutôt à 70/30, mais même si on disait 95/5, il y a 5% de chance et il faut les jouer quels qu'ils soient". Côté affluence, ce n'est pas la folie des grands soirs pour l'instant sur la billeterie de ce match, un peu moins de 1900 places vendues et 1300 invitations, il reste donc des sièges disponibles pour les retardataires.

