Foot/Coupe de France : L'USO et St-Pryvé/St-Hilaire en quête des 32ème de finale

Orléans-la-Source, Orléans, France

Ces 2 rencontres illustrent parfaitement ce qui fait le charme de la coupe. D'un côté les professionnels, toujours vigilants, qui expliquent qu'"évidemment sur le papier, ils doivent être supérieurs", mais qui s'empressent d'ajouter qu'on n'en est pas à une surprise près en coupe de France et qu'il faut donc ne surtout pas sous-estimer l'adversaire. Et puis de l'autre côté, les "petits" qui affichent d'abord comme le coach pryvatain Baptiste Ridira l'ambition "de prendre du plaisir, savourer le moment et ne pas se dénaturer", mais qui ambitionnent bien évidemment de faire trébucher un gros client. D'autant qu'au delà du joli chèque, non négligeable pour les amateurs, il y aussi pour eux, la perspective (si la réussite leur sourit) d'accéder aux 32ème de finale qui verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.

L'USO déjà avertie

Au tour précédent face à une équipe du même niveau (R1), Orléans avait du attendre le dernier quart d'heure pour se défaire de la vaillante équipe de l'Avant Garde de Caen. Le coach orléanais le reconnait "nous avons eu la possibilité d'ouvrir le score plus tôt, mais nous avons manqué les 4 ou 5 occasions que nous avons eu" et comme souvent dans ces moments, les normands avaient pris confiance et avaient eu, eux aussi, quelques opportunités d'inquiéter les orléanais "heureusement ils ne l'ont pas fait non plus" poursuit Didier Ollé-Nicolle. "On connait l'importance du 1er but et tant qu'on ne l'a pas mis, le temps qui passe est pour l'adversaire, qui s'arc-boutte, qui joue direct". Et le coach orléanais d'ajouter "Ils sont 2ème de leur groupe et ils sont au 8ème tour de la coupe de France, toutes les équipes qui arrivent à ce niveau de la compétition sont dans une bonne spirale". Les orléanais sont donc avertis, mais personne ne prendra les cheminots de Paray-le-Monial à la légère, d'autant qu'un bon parcours en coupe fait partie des objectifs affichés de l'USO cette année. Alors même si c'est déjà le cas en coupe de la Ligue, l'occasion est quand même belle de faire carton plein et se retrouver qualifié pour les 2 coupes et en prime en bonne place en championnat.

L’entraîneur de l'USO Didier Ollé-Nicolle ambitieux mais toujours prudent avant ces rencontres de coupe de France face à des amateurs. © Radio France - Johan Gand

Ce match est aussi l'occasion de donner du temps de jeu à ceux qui en manquent en ce moment et de faire souffler certains qui ont des petits pépins physiques ou des maladies (Cissokho, Demoncy, Pinaud, Droenhle, Ziani). Cédric Cambon est suspendu après son carton rouge à Troyes, mais Gabriel Mutombo est de retour. En revanche Didier Ollé-Nicolle n'aura pas de défenseur sur le banc, il a donc privilégié dans son groupe des joueurs polyvalents qui peuvent dépanner derrière si la situation le nécessite (Tallal, Avounou). C'est aussi pour cette raison que le coach de l'USO n'emmène pas en Bourgogne Hicham Benkaïd, qui doit commencer à trouver le temps très long, loin des terrains professionnels.

Pour St-Pryvé/St-Hilaire, un beau moment quoi qu'il arrive

Vainqueurs dans le derby de National 2, le week-end dernier face à Blois, les hommes de Baptiste Ridira ont bien préparé ce rendez-vous avec ce succès. Le coach pryvatain salue ce résultat mais aussi la manière "quand tout le monde est à 100% je pense qu'on est capable de faire des bonnes choses". 5ème au classement en championnat, sur les talons des blésois, St-Pryvé/St-Hilaire a éliminé au tour précédent et dans les dernières minutes, les guyanais de Mathoury . Donc côté sportif, les loirétains semblent en bonne forme et leur coach espère même que "l'événement va permettre de se transcender et d'être encore meilleurs qu'on ne l'est d'habitude", presque philosophe Baptiste Ridira explique même que "la meilleure façon de respecter un adversaire qui nous est potentiellement supérieur, c'est d'élever notre niveau de jeu". Le club de National 2 ne passe pas régulièrement le "cut" du 7ème tour, l'entraîneur pryvatain affirme donc que "tout ce qui vient derrière, que ce soit le match ou si jamais il y a un heureux événement à la fin du match, ce sera du bonus". Un bon moment à vivre également pour les supporters du stade du Grand Clos dont les tribunes devraient être bien garnies.

St-Pryvé/St Hilaire compte dans son groupe plusieurs joueurs d'expérience qui ont connu des niveaux supérieurs, à l'image de l'ancien attaquant de l'USO Fabrice Seidou © Maxppp - Christelle Gaujard

France Bleu Orléans vous fera vivre ces 2 rencontres en direct à partir de 18H. En intégralité pour le match de l'USO et des points réguliers pour le match entre St-Pryvé/St Hilaire et Troyes.