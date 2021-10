Coupe de France : La Berri éliminée aux tirs aux buts face à Ouest Tourangeau

Le meilleur scénario c'est quand vous vous qualifiez pour le tour suivant. C'est ce qu'avait déclaré Mathieu Chabert, le nouvel entraîneur de la Berri, avant d'aller affronter Ouest Tourangeau qui évolue deux divisions en dessous. Malheureusement pour les Castelroussins, ca n'est pas ce qui s'est passé de cette manière ce samedi 30 Octobre. La Berrichonne arrête brutalement son parcours en Coupe de France, éliminée aux tirs aux buts au 6e tour de la compétition.

Une occasion pour les Tourangeaux dès le début du match

Les Tourangeaux, victorieux lors du tour précédent 7 à 0 face à St Doulchard, s'attendaient logiquement à d'avantage souffrir, mais ils sont à deux doigts d'ouvrir la marque d'entrée de jeu. En effet, la partie démarre sur une frayeur avec cette passe mal ajustée de Nama Fofama, positionné en tant que défenseur central, en direction de son propre gardien de but Plumain, titulaire pour la première fois cette saison. Le ballon est intercepté par l'attaquant Tourangeaux qui dribble le gardien Berrichon mais le ballon termine sa course dans le petit filet à l'extérieur du but (2e).

Doukouré sur le poteau dans la foulée Fortuné frappe à côté

L'occasion la plus franche arrive pour les Castelroussins sur un déboulé côté droit de Nolan Roux. Son centre en retrait est parfait pour le grand Chek Doukouré (1M96) qui voit son ballon heurté le poteau. Dans la foulée Kévin Fortuné à un mètre de la ligne est seul. Il n'y a plus de gardien mais il frappe à côté du but vide 0-0 (14e) ! La Berri a t-elle laissé passé sa chance ? Une chose est sûre, les joueurs de Mathieu Chabert ont le contrôle du jeu mais il se heurte à une défense Tourangelle bien regroupée. La mi-temps est sifflée sur le score de 0 à 0 avec des regrets bien entendu dans le camp Castelroussin.

En seconde période, la Berri domine toujours les débats mais elle n'arrive pas à trouver la faille dans la défense Tourangelle 0-0 (60e). La Berri a clairement le pied sur le ballon mais cela ne suffit pas, il faut marquer. Et plus les minutes s'écoulent plus elles jouent en faveur des Tourangeaux qui pensent sans doute aux tirs aux buts. Et ils ont raison aucune des deux équipes n'arrivent à pousser le ballon au fond des filets. L'arbitre siffle la fin du match et place donc aux tirs au buts. Ouest Tourangeau réussi l'exploit de sortir Châteauroux et se qualifie pour la première fois dans l'histoire du club pour le septième tour. Sale soirée pour la Berri