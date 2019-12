FOOT | Coupe de France - Le Puy a tremblé jusqu'au bout face à Côte-Chaude (1-0)

Saint-Étienne, France

Le derby a tenu ses promesses. Il y avait pourtant quatre divisions d'écart samedi après-midi au complexe Michon, sur les crassiers stéphanois, pour ce 8e tour de la coupe de France de foot. Mais Le Puy qui joue en National (3e division) a tremblé jusqu'au bout sur le terrain des amateurs de Côte-Chaude, actuellement en Régional 2.

Les Ponots ouvrent le score dans les premières minutes du match (8e) sur une tête piquée de Maxime Fleury. Le Puy Foot a ensuite l'occasion à plusieurs reprises d’aggraver le score. A la pause, le score reste figé à 1-0 pour les visiteurs.

Le match aurait pu basculer à la 75e

Au retour des vestiaires, Côte-Chaude n'a d'autre choix que de se découvrir et ça paie. Les Stéphanois se créent plusieurs occasions dont la plus nette à un quart d'heure de la fin. Mais la frappe de Duchamp à l'entrée de la surface est touchée par le gardien ponot, et vient mourir sur le poteau.

Au final, le plus gros l'emporte. Le Puy se qualifie pour la 3e fois d'affilée pour les 32e de finale de la coupe de France. Tirage au sort lundi soir à partir de 19h30 avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, avec l'espoir pour le club d'en tirer un.

Réactions du coach du Puy et du gardien de Côte-Chaude

D'ici là, les Ponots vont devoir vite se reconcentrer sur le championnat ou ils sont toujours derniers de National avec un déplacement compliqué sur le terrain de Pau, leader du classement, samedi prochain (19h).