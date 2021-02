Foot Coupe de France : Le Puy ou le FC Chamalières en 16e de finale ?

"On veut écrire l'histoire du club". A 36 ans, Jordan Lotiès en a pourtant vu d'autres. Formé et révélé à Clermont en 2003, le jeune défenseur de l'époque a ensuite évolué à Dijon puis Nancy en Ligue 1, avant de s'expatrier à Osasuna en Espagne. "J'ai eu la chance de jouer contre le Barça ou le Réal, Messi et Ronaldo, ce n'est pas donné à tout le monde" savoure le capitaine chamalièrois.

Jordan Lotiès au marquage sur Cristiano Ronaldo © Maxppp - Jesus Diges

"Ça me manquait, et là c'est un derby, ils nous avaient éliminé en coupe la saison dernière, on va essayer de prendre notre revanche" poursuit le défenseur du FC Chamalières. Les deux équipes évoluent dans le groupe D de National 2, mais ne se sont pas encore affrontées cette saison.

Pour le FC Chamalières, c'est la première fois que le club atteint les 32e de finale. Le Puy a déjà participé aux 16e, mais il faut remonter à la saison 1974-1975. Les Ponots avaient alors été éliminés par le grand voisin Saint-Etienne.

Les vainqueurs retrouveront les professionnels pour le tirage au sort qui sera effectué ce dimanche à 19h30, avec quatre groupes géographiques pour limiter la logistique des déplacements. Les rencontres se joueront les 6 et 7 mars.