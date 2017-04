Foot - Coupe de France : Le SCO d'Angers veut relever la tête face aux Girondins de Bordeaux

Quasiment assurés du maintien, le SCO d'Angers mise sur la coupe de France pour pimenter sa fin de saison. Avant le quart de finale ce mercredi (18h30), entretien avec son entraîneur-adjoint Serge Le Dizet, ancien coéquipier de Jocelyn Gourvennec à Nantes.

France Bleu : Est-ce que la coupe de France est devenue votre objectif prioritaire ?

Serge Le Dizet : On en a fait effectivement un objectif de fin de saison. On n'est pas assuré à 100% du maintien mais on a fait un grand pas. C'est une rencontre qui s'annonce indécise parce qu'on reste chacun sur une défaite même si je pense que le contenu bordelais à Nice a été supérieur au nôtre. J'ai vu leur match et ils ont été tout sauf ridicules. Ils ne méritaient pas de perdre. On va donc rencontrer une grosse équipe et il va falloir qu'on montre autre chose que ce qu'on a montré à Nantes dimanche (ndlr : défaite 2-1).

A la Beaujoire, vos joueurs avaient déjà la tête à ce quart de finale ?

Je ne pense pas. On est frustré de ne pas avoir montré grand chose à Nantes. On s'est posé la question de savoir pourquoi. On aurait dû être relâché, on aurait dû oser et ça n'a pas été le cas. On a raté notre match et j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience pour pouvoir s'imposer en coupe de France. De toutes façons, on n'a pas le choix, le match arrive assez vite, j'espère qu'on aura retenu la leçon.

Sur quoi peut se jouer ce match entre deux équipes qui marchent bien en 2017 ?

Bordeaux a un très très bon collectif mais aussi des individualités. Aujourd'hui c'est une équipe difficile à jouer parce que le danger peut venir de partout, sur le côté gauche, sur le côté droit ou dans l'axe avec Laborde. On s'attend à un gros potentiel offensif donc il faudra déjà bien défendre. Je crois que le début de match aura aussi son importance car les deux équipes ont perdu et il faudra se rassurer dans un premier temps. Et puis c'est la coupe, tous les scénarios, même les plus incroyables, peuvent se passer. Il faut qu'on retrouve nos valeurs de combativité, de rigueur et de discipline. Quand on a ça, on peut rivaliser avec beaucoup d'équipes.

Votre regard sur le travail effectué à Bordeaux par votre ancien coéquipier Jocelyn Gourvennec ?

Jocelyn a fait progresser l'équipe. Ça a mis un peu de temps à se lancer mais elle montre de belles choses depuis trois mois. Je ne pense pas que Nice soit un coup d'arrêt car il y a quand même eu du contenu. Jocelyn n'a pas encore tiré tout le potentiel de ce groupe mais il l'a déjà bien fait évoluer. Je ne dis pas que c'est de la valeur de Monaco qu'on recevra trois jours après mais ça s'en rapproche. Il va falloir qu'on soit à un bon niveau pour passer.