FOOT Coupe de France : Le surprenant report du match de Fleury 91 F.C.

Le Fleury 91 F.C. (CFA) devait recevoir en 32èmes de finale de coupe de France Brest (L2) dimanche à 17h. Le match a été reporté sur décision du Conseil départemental qui maintient pourtant la rencontre Sainte-Geneviève-des-Bois (CFA2)-Caen (L1) samedi à 15h. Seuls 5,8 kms séparent les deux stades.

Les petits fours et les sandwiches avaient été achetés jeudi. Près de 1.500 spectateurs étaient attendus dimanche après midi à 17h. Mais voilà, la fête est gâchée pour le Fleury 91 F.C. qui devait recevoir le Stade Brestois (L2) au stade Robert Bobin de Bondoufle. Le match bien sûr aura lieu à une date ultérieure (le mardi 17 ou 18 janvier prochain) mais ce report passe mal au club de Fleury. La décision du Conseil départemental de reporter le match pour terrain impraticable est difficilement acceptée. D'autant que chez les voisins de Sainte-Geneviève-des-Bois (CFA2), le match contre Caen (L1), programmé la veille, est maintenu... alors que 5,8 kilomètres seulement séparent les deux stades. "On ne comprend pas, on est abattus" nous glisse un dirigeant du club qui n'a pas souhaité nous parler officiellement

5,8 kms séparent les deux stades de l'Essonne (St Geneviève des Bois et Bondoufle) - google maps

Gel, pluie verglaçante et horaire(s) de match(s)

Pour comprendre la décision du Conseil départemental de reporter "pour terrain impraticable" un match et pas l'autre, il faut se tourner vers la météo. Samedi, malgré des températures fraîches prévues dans l'Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois devrait bien jouer à 15 heures sous le soleil face à Caen (15h) au parc des sports Léo Lagrange. Dimanche, la météo sera moins clémente dans le 91. Des pluies verglaçantes sont attendues et risquent de rendre le terrain désastreux et de compliquer les conditions d'accueil du public au Stade Robert Bobin de Bondoufle. Le Fleury 91 F.C. doit donc digérer sa déception afin de préparer son 32ème de finale reporté, cette fois peut être sans petits fours.