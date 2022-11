Foot - Coupe de France (8ème tour) : Lège-Cap-Ferret échoue face à Châteauroux (1-4)

Les amateurs girondins n'ont pu rééditer la performance de 2021 quand ils avaient atteint les 32èmes, battus à Aubagne. Il ont été logiquement dominés par Châteauroux qui a su être assez efficace pour ne pas se faire peur.

ⓘ Publicité

Châteauroux rentre d'ailleurs le plus vite dans ce 8ème tour. Plus sûrs techniquement, les Berrichons ouvrent rapidement le score sur une tête de Bianchini (0-1, 11ème).

Albert redonne l'espoir

Sonnée, l'USLCF tente de réagir. Une tête de Ngom puis une frappe enroulée de Zietek font vibrer les tribunes. Mais les pensionnaires de N3 craquent à la demi-heure de jeu. Une grosse erreur défensive dont profite Ndour (0-2, 32ème). Dans la foulée, nouveau flottement dans la surface girondine qui se termine par un sauvetage sur la ligne. Lège passe à deux doigts de la catastrophe.

Mais la magie de la coupe c'est aussi ça. Un centre au cordeau repris de la tête par Albert et le stade Louis Goubet peut se remettre à y croire (1-2, 40ème).

Au retour des vestiaires, Lège mise sur la vitesse de ses attaquants et suite à un contre éclair, Albert est proche de l'égalisation (51ème). A l'heure de jeu, la fatigue comme à se faire sentir côté girondin et l'équipe de la Presqu'ile commence à reculer. Et la sanction tombe sur un plat du pied imparable de N'Goma (1-3, 71ème). Avant un but anecdotique de Bozkurt dans les arrêts de jeu (1-4, 91ème).

Fin du rêve. L'USLCF va devoir se replonger dans son championnat de Nationale 3 avec dès samedi prochain la réception très attendue de la réserve des Girondins de Bordeaux.