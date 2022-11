Foot - Coupe de France : les Girondins de Bordeaux se font peur à Trélissac (2-3)

Bordeaux a failli partir en vacances sur une grosse désillusion. Les professionnels de Ligue 2 connaissaient le piège qui leur serait tendu au stade Rongieras de Périgueux. Ils sont tombés dedans comme des bleus.

Devant 3000 supporters, l'équipe de Trélissac, pourtant relégable en National 2, joue le coup à fond. Plus agressive, plus mobile, plus déterminée, elle marque coup sur coup par Gouache et Diakité pour rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance.

Le doublé du capitaine

Grosse mise au point à la pause, entrée de Badji à la place de Bakwa, et Bordeaux rentre enfin dans ce 8ème tour. Barbet sur un corner de Michelin et Badji sur un centre de ce même Michelin remettent les compteurs à zéro en deux minutes (2-2, 63ème).

Et alors qu'on se dirige vers la séance des tirs au but, Barbet en bon capitaine reprend de la tête un nouveau corner et envoie son équipe en 32èmes de finale dont le tirage a lieu ce lundi soir à Nantes avec l'entrée des clubs de Ligue 1.

"Vu le contexte et l'état du terrain, explique David Guion, il a fallu beaucoup de caractère à mon équipe pour mettre trois buts à Trélissac." Et éviter d'aborder la trêve sur un gros couac."