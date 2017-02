Foot - Coupe de France : les Girondins de Bordeaux veulent garder le cap face à Lorient

Après s'être emparé de la cinquième place de la Ligue 1, Bordeaux attend avec impatience le choc avec Lyon vendredi. Le meilleur moyen de le préparer ? Décrocher ce mardi (21h) face aux Bretons un billet pour les quarts de finale.

Huit victoires, deux nuls, deux défaites. Les Girondins peuvent regarder avec délectation le chemin parcouru depuis le début de l'année. En dehors d'un PSG injouable qui est venu gagner deux fois au Matmut Atlantique, les Bordelais n'ont pas encore trouvé leur maître en 2017.

Les derniers résultats montrent qu'ils gagnent en maîtrise et en confiance. De succès autoritaires (Caen, Guingamp) en victoires arrachées (Dijon, Lille), Bordeaux arrive aujourd'hui à mieux réagir aux événements. Capable d'appuyer pour mettre fin au suspense, capable aussi de revenir dans un match sans se désunir.

Gourvennec, agitateur de jeunes talents

Autour de quelques grognards de la Ligue 1 (Carrasso, Plasil, Toulalan), s'agitent de jeunes talents. Encore inconstants mais décisifs à tour de rôle. Face à Guingamp, François Kamano avait servi de détonateur. Samedi à Lille, c'est Adam Ounas qui est sorti du banc pour "planter" ses deux premiers buts de la saison en championnat.

Jocelyn Gourvennec a réussi à instaurer une vraie concurrence

Jocelyn Gourvennec : "On a remis les choses à plat avec lui"

Depuis le début de l'année, les hommes changent mais pas les résultats. Une aubaine pour Jocelyn Gourvennec qui se sert de la concurrence comme moteur et qui aura bien besoin de tout son effectif pour cette semaine importante.

Vendredi, ses Girondins ont l'occasion de revenir à un point de la quatrième place et donc de s'affirmer dans la course à la Ligue Europa. Pour cela il faudra battre Lyon. Mais avant, il y a un billet pour les quarts de finale à aller chercher et Bordeaux ne peut se permettre de "snober" ce rendez-vous. Jaroslav Plasil l'assure. Les Girondins ne s'enflammeront pas.

Jaroslav Plasil, l'un des grognards qui encadrent la jeunesse montante.

Jaroslav Plasil : "Tout le monde fait vraiment ce qu'il faut"

Face à un Lorient, dernier de la classe, et qui va jouer une grande partie de son avenir en Ligue 1 en recevant coup sur coup Marseille (5 mars) et le PSG (12 mars), les Girondins doivent continuer à cultiver ce goût de la victoire. Question de dynamique et d'ambition.