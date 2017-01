Coupe de la Ligue : les Girondins Bordeaux écartent Guingamp (3-2) et filent en demi

Rapidement mené au score, Bordeaux a réagi et logiquement éliminé ce mercredi des Guingampais trop fébriles en défense. Comme l'an dernier, le club girondin disputera les demi-finales de la compétition.

Un stade quasi désert et une bruine soutenue n'ont pas empêché Bordeaux et Guingamp de se rendre coup pour coup dans une première période rythmée.

Ce sont les Bretons qui frappent les premiers, Sloan Privat prenant le meilleur sur Igor Lewczuk pour tromper Jérôme Prior sur un corner de Thibault Giresse (0-1, 11ème). Dans la foulée, Nill De Pauw a l'occasion de faire le break mais sur frappe passe à côté.

L'indispensable Laborde

Ce but réveille des Girondins qui égalisent cinq minutes plus tard, la frappe détournée de François Kamano prenant à contre-pied Romain Salin (1-1, 16ème). Plus agressifs, plus haut sur le terrain, les joueurs de Jocelyn Gourvennec se créent ensuite deux grosses occasions par Gaëtan Laborde qui bute sur l'excellent gardien de l'EAG.

Mais la troisième sera la bonne pour l'attaquant bordelais qui reprend de la tête un coup-franc de Valentin Vada (2-1, 25ème) pour donner l'avantage à son équipe à la pause;

Auteur d'un doublé face à Nice en huitième de finale, très bon dimanche en coupe de France à Clermont, Gaëtan Laborde met son équipe à l'abri peu après l'heure de jeu. Suite à une faute de relance guingampaise, il ajuste Romain Salin (3-1, 65ème). La réaction d'orgueil de Guingamp, avec un but de Nicolas Bénézet (3-2, 88ème), sera bien trop tardive.

Après sa qualification en coupe de France, Bordeaux débute bien 2017 et décroche un billet pour sa huitième demi-finale en coupe de la Ligue. Une compétition où son dernier succès remonte à 2009. De son côté, l'EAG défendra sa cinquième place en Ligue 1 samedi au Moustoir face à Lorient.