Foot Coupe de la Ligue : L'USO en plein préparatifs

Dans une semaine, l'USO accueillera le PSG pour le 8ème de finale de la coupe de la Ligue. Le club travaille à l'augmentation de la capacité du stade de la Source et vient d'officialiser la mise en place d'une Fan Zone avec écran géant au Zénith, pour ceux qui n'auront pas de billet.

Les tribunes provisoires sont arrivées hier et son en cours de montage au stade de la Source

Orléans-la-Source, Orléans, France

Depuis ce mardi, cela s'active au stade de la Source. Le balai des chariots élévateurs a débuté pour mettre en place les 2 tribunes provisoires destinées à augmenter la capacité du stade de la Source à l'occasion de ce match qui est très demandé. La 1ère tribune sera installée entre la tribune Vagner et la tribune Orléans, elle sera d'une capacité de 400 places. La seconde sera mise en place devant la buvette, côté entrée principale, avec une capacité de 1000 places. Le montage devrait prendre 2 jours.

Le montage des structures a débuté, il doit durer 2 jours - Xavier Sigmund

Un processus strict à respecter

Mais ce genre d'installation ne se fait pas en un coup de baguette magique. Les règles sont strictes. Une fois que les tribunes seront installées, il y aura donc encore un processus de validation à effectuer. La semaine dernière déjà, des analyses géologiques ont été menées grâce à des carottages, pour s'assurer que le sol peut supporter ces tribunes. Jeudi, la commission de sécurité doit faire sa visite à la Source pour s'assurer que les conditions de sécurité sont bien respectées. L'analyse des sols mais aussi la validation du bon montage des tribunes par un bureau de contrôle seront notamment inspectées, ainsi que plusieurs autres critères comme la solidité des matériaux employés. Si la commission donne son feu vert, dès samedi pour la vente des places aux non-abonnés, les 3900 billets restant environ pour la rencontre pourront être vendus. Dans le cas contraire, la capacité du stade resterait donc à 7500 places avec seulement 2000 billets à vendre.

La semaine dernière, une entreprise est venue faire des analyses sur le sol et le sous-sol du stade de la Source. © Radio France - Johan Gand

Une Fan Zone au Zénith

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel, la fan Zone avec écran géant sera mise en place au Zénith pour ceux qui n'auront pas la chance d'obtenir une place en tribune. 2500 places seront disponibles et gratuites, mais pour des raisons de sécurité, il faudra se procurer son billet pour le Zénith au préalable sur le site de la Métropole d'Orléans ou celui de la région Centre Val de Loire. Le Zénith et le parc des Expos seront aussi le lieu de parking pour les spectateurs (1200 places au total) . En effet, toutes les rues qui donnent directement sur le stade de la Source seront interdites à la circulation. Le club demande donc aux spectateurs de privilégier un stationnement au parc des Expos puis de prendre ensuite le Tram jusqu'à la Source. Un partenariat sera mis en place avec TAO pour renforcer le nombre de rames et mettre en place des agents qui renseigneront les supporters sur le trajet vers le stade.

Les consignes de l'USO pour le stationnement le soir du match - USO Foot

Pour permettre aux spectateurs qui le peuvent de venir tôt, les portes du stade de la Source ouvriront dès 18H avec des animations. Le Zénith, lui, ouvrira à 20H. Les rues où il sera interdit de circuler autour du stade sont la rue Beaumarchais, l'avenue de la Recherche Scientifique et la rue de Pithiviers.