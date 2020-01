Foot / Coupe Gambardella : les jeunes de la Berri éliminent Bordeaux en 16ème de finale !

Les U19 de la Berri ont réalisé une sacrée performance. En déplacement à Bordeaux, ils ont éliminé les Girondins (4 tirs au but à 3). Le score était de 1 partout à la fin de la prolongation. Les Berrichons qui n'ont pas reçu en coupe depuis deux ans espèrent jouer chez eux pour les 16ème de finale.

Bordeaux, France

Les jeunes de la Berri peuvent être fiers de leur performance. Non seulement ils ont éliminé Bordeaux mais cette qualification n'est pas imméritée loin de là même. Les Castelroussins se sont même procurés les plus belles occasions au cours de la première période. Ils ont en plus obtenu un pénalty qui a été stoppé par le gardien Bordelais ! Ce même gardien sur une nouvelle occasion des Castelroussins détourne le ballon sur sa barre transversale.

En deuxième période, la Berri n'est pas au mieux et les Bordelais du coup ouvrent la marque (48ème). La rencontre s'équilibre les deux équipes ont des occasions mais n'arrivent pas à les convertir en but. C'est dans le temps additionnel alors que les Girondins tiennent leur qualification que les Berrichons égalisent par Siriné Doucouré (92ème) et c'est finalement aux tirs au buts (4 à 3) que les Castelroussins vont se qualifier suite au dernier pénalty tiré par Tarek Baïch.

R. Chevrier : "C'est un super résultat d'autant qu'il y avait en face de nous la grosse équipe de Bordeaux."

Ils se souviendra longtemps de cette qualification en terre Girondine tout comme son entraîneur Romain Chevrier : "C'est un super résultat d'autant qu'il y avait en face de nous la grosse équipe de Bordeaux et qu'ils ne nous ont pas pris de haut. Forcément il y a eu beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. On a certes souffert notamment en deuxième mi-temps mais comme je le dis toujours, ce sont des matchs de coupe donc il n'y a pas toujours de favoris. A la fin il y en a un qui rit l'autre qui pleure. Aujourd'hui c'est nous qui rigolons." Le tirage au sort des 16ème de finale aura lieu ce jeudi 16 janvier. Les jeunes de la Berri espèrent recevoir. Cela fait deux ans qu'ils n'ont pas disputé une rencontre de coupe à domicile. Parmi les grosses cylindrées encore qualifiées il y a a le PSG, Monaco, Lyon Nice, Sochaux ou encore Metz. Après cette belle qualification les jeunes Castelroussins espèrent de nouveaux briller mais sur leurs terres. L'année dernière l’équipe dirigée par Romain Chevrier avait été éliminée à Lyon en 8ème de finale.