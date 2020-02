Foot-Coupe Gambardella : les jeunes de la Berri se qualifient à Orléans pour les 1/4 de finale

Sous les yeux de Michel Denisot, l'actuel vice président de la Berrichonne football présent au stade de la Source à Orléans, les jeunes de la Berri se sont qualifiés pour les 1/4 de finale de la Coupe Gambardella. Ils se sont imposés 1 à 0 suite à un but de Doucouré à la 31e. Après une entame de match assez intéressante des Orléanais, les Castelroussins ont pris petit à petit le contrôle de la rencontre avec en plus l'aide du vent. C'est à la demi heure de jeu que cette qualification s'est jouée. Sur un raid de trente mètres de l'attaquant de la Berri, Ckene Doucouré ; il rentre dans la surface de réparation mais oublie de servir son coéquipier seul sur sa droite. Il sera vite pardonné car sur un contre favorable dans la même action, il hérite du ballon et dans un angle fermé et sur une frappe chirurgicale, il trompe le gardien Orléanais. Dans la foulée, Ndougou pour Orléans se présente seul devant le gardien Castelroussin qui, d'une parade de grande classe, sort le ballon en corner. C'est avec ce but d'écart que les vingt deux acteurs regagnent les vestiaires devant près de 400 spectateurs.

En seconde période la Berri pousse pour inscrire un deuxième but.

R. Chevrier (entraîneur de la Berri) : C'est un beau parcours, nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin."

Mais après un premier quart d'heure équilibré, l'égalisation est toute proche. Suite à une beau mouvement collectif, le très remuant défenseur Orléanais, Traoré rentre dans la surface de réparation. Il est face au gardien Berri, Primael Claire, qui d'une parade réflexe expédie le ballon en corner qui ne donnera rien. Orléans pousse, la Berri subi très clairement mais tient jusqu'au coup de sifflet final. Romain Chevrier l'entraîneur de la Berri ne veut pas s'arrêter là : "Nous voulons avec les joueurs le staff et nos supporters (ils étaient une cinquantaine) aller le plus loin possible. C'est un beau parcours nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin. Maintenant nous aimerions recevoir c'est sur pour ce quart de final mais peu importe l'équipe. Toutes celles qui sont arrivées à ce stade de la compétition le mérite." Enfin sachez que dans l'histoire du club, les jeunes de la Berri se sont déjà hissés en 1/4 de finale de cette même coupe Gambardella, c'était lors de la saison 2006-2007. Les minots avaient été sortis aux tirs aux buts (4-3) par St Priest alors que le score était de deux partout à la fin du temps réglementaire. Le tirage au sort de ces 1/4 de finale de la Coupe Gambardella aura lieu ce jeudi 27 février.