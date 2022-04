Foot / Coupe Indre : Le Poinçonnet remporte la 81e coupe de l'Indre face à Issoudun

Il n'y a pas eu de round d'observation à l'occasion de cette 81e finale de la Coupe de l'Indre. Sur une passe en retrait issoldunoise, le ballon est intercepté par Aziz Lazreg. Il dribble le gardien dans la surface de réparation et marque du plat du pied (7e). Un but gag un cadeau bien inutile offert par les Issoldunois. Mais la joie des Poinçonnois est de courte durée. Sur un corner joué en deux temps par les Issoldunois, Nicolas Bourlez dans la surface de réparation égalise (9e). Par la suite, les minutes défilent et les deux équipes se neutralisent. A noter, la belle activité du Poinçonnois Othmane Zarry qui, par son énergie, a bien tenté d'offrir un deuxième but à ses coéquipiers mais Issoudun ne s'est pas fait piéger. La mi-temps intervient sur ce score de 1 partout.

Le Poinçonnet prend l'avantage en seconde période

La deuxième période débute par un nouveau but. Sur une touche parfaitement négociée, Othmane Zarry hérite du ballon côté gauche. Il rentre dans la surface de réparation et grâce à sa percussion, sa vitesse et sa technique inscrit le deuxième but Poinçonnois 2-1 (53e). Et ce n'est pas fini, Maxime Michaud permet au Poinçonnet de mener 3- 1 (64). Et pour ne rien arranger, l'Issoldunois Clément Dorangeon est exclu du terrain après avoir reçu un deuxième carton jaune (77e). Le Poinçonnet (R3) va gérer cette fin de rencontre face à Issoudun (D1) pour finalement soulever un trophée bien mérité et qui leur permet, l'année du centenaire du club, de réaliser un superbe doublé coupe-championnat.