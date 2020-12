Foot - D1 féminine : Bordeaux distance Montpellier (2-0)

En s'imposant ce samedi à Libourne grâce à des buts de Shaw et Snoeijs, les Bordelaises terminent la phase aller à la 3ème place avec quatre points d'avance sur les Héraultaises.

Les Bordelaises plus que jamais en course pour le podium (photo d'archive).

"Difficile de ne pas être satisfait après un match comme ça". Dans les travées du stade Jean-Moueix, Pedro Martinez Losa ne cache pas sa satisfaction.

Sous la pluie, l'entraîneur a vu son équipe aligner un 5ème succès de rang, sans doute le plus important de la série face à son principal rival pour la 3ème place.

Bien lancées par le 14ème but de la Jamaïcaine Khadija Shaw (1-0, 8ème), les Bordelaises ont bien géré leur affaire et doublé la mise par la Néerlandaise Katja Snoeijs en début de seconde période (2-0, 50ème).

Dans les temps à mi-parcours

"C'était important de gagner aujourd'hui, rappelle la capitaine Charlotte Bilbault, On savait qu'il fallait mettre de l'intensité et de l'engagement. Je pense qu'on a fait un bon match."

Ce succès permet aux Girondines de reléguer Montpellier à quatre longueurs. Un pécule appréciable à la fin de la phase aller.

"On consolide cette 3ème place, savoure l'internationale. On a fait le job même si on des regrets sur un ou deux matchs. Pour l'instant les objectifs sont atteints. après, il y aura une deuxième partie de saison tout aussi importante" Deuxième partie qui débutera mi-janvier avec un déplacement au PSG.