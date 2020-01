Foot - D1 féminine : Bordeaux muselle l'OL (0-0)

Bordeaux, France

La première réussite pour la section féminine des Girondins de Bordeaux, c'est d'avoir attiré 2000 personnes, un record, dans un stade Sainte Germaine du Bouscat transformé en frigo par un vent glacial.

La deuxième, c'est d'avoir tenu tête avec solidarité et intelligence au sextuple champion d'Europe qui, à l'exception d'Eugénie Le Sommer, était venu au complet.

Exploit pour Bordeaux, péripétie pour Lyon

Dans des conditions climatiques difficiles, les Girondines ont constamment cherché à ressortir proprement les ballons et ont empêché l'OL d'imprimer son rythme habituel.

Estelle Cascarino et les Bordelaises ont enrayé la machine lyonnaise. © Radio France - Arnaud Carré

"Face à la meilleure équipe du monde, on a essayé d'appliquer le plan de jeu du coach à la lettre, confie la défenseur Estelle Cascarino, ça nous a plutôt bien réussi. Toute la semaine on a travaillé un schéma de jeu. Pour arracher une victoire ou un nul, il fallait vraiment que ce soit presque parfait."

Un exploit pour Bordeaux qui compte désormais quatre points d'avance sur le 4ème Montpellier. Une péripétie pour Lyon, qui n'a plus perdu en championnat depuis décembre 2016, selon son entraîneur. "Il n'y a pas d'inquiétude, assure Jean-Luc Vasseur, mais c'est bien de se dire 'attention'. On n'a pas gagné, on n'a pas marqué, on perd deux points. Ça va nous permettre de nous relancer."

Les Girondines vont sans doute pouvoir se servir de ce match pour grandir. "C'est bon pour la suite et pour le collectif, savoure la latérale gauche Delphine Chatelin. Maintenant, c'est bien de faire des gros matches contre de grosses équipes. Le plus dur c'est de continuer à bien jouer contre des plus petites." A l'image de Dijon, 10ème, que les Girondins recevront samedi prochain et qui a été la première cette saison, avant le résultat de ce dimanche, à freiner les Lyonnaises (0-0).