Foot (D1F) : PSG-Bordeaux épicé par le duel Katoto-Shaw

Depuis le début de saison, les deux jeunes femmes affolent les compteurs. La Jamaïcaine Khadija Shaw a marqué 14 buts en 11 matchs soit déjà plus qu’en 18 matchs la saison dernière: deux doublés, un triplé et même un quadruplé face à Fleury. Le ratio est impressionnant, elle a inscrit 56% des buts de son équipe.

Cauchemars des gardiennes

Nourrie au biberon du football de rue à Kingston, passée par les universités américaines, Khadija Shaw, 23 ans, n’a connu aucun problème d’adaptation en posant ses crampons sur les gazons français. Sa puissance physique, la lourdeur de sa frappe de balle et sa capacité à répéter les courses font des ravages dans les défenses adverses. Et sa marge de progression, notamment sur le plan technique, est réelle. Les plus grands clubs européens font les yeux doux à celle qu’on surnomme "Bunny" et qui sera en fin de contrat en juin prochain.

Elle aussi donne des cauchemars aux gardiennes du championnat. Depuis ses débuts dans l’élite à l’âge de 16 ans, Marie-Antoinette Katoto approche l’effarante moyenne d’un but par match. 82 réalisations en 84 rencontres. Si on ajoute la coupe de France et la coupe d’Europe, l’internationale française, c’est plus de 100 buts sous le maillot du PSG. Barre qu’elle a franchie le mois dernier en frappant quatre fois face au Havre.

Dans un style peut-être plus délié et dans une équipe parisienne plus dominante que ne l’est Bordeaux, l’attaquante de 23 ans est en ce moment sur un nuage. Et veut aider son club à mettre enfin un terme à 14 années d’hégémonie lyonnaise.

