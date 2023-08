Foot : déjà 9 200 places vendues pour FCSM - Goal FC au stade Bonal

À la billetterie du stade Bonal, on croise des habitués et des supporters occasionnels

Le Stade Bonal va rugir à nouveau ce vendredi. Premier match de National à domicile pour les footballeurs du FC Sochaux-Montbéliard, passé à un cheveu du dépôt de bilan cet été. Réception du Goal FC, club de l'agglomération lyonnaise, à 19h30. Les supporters jaune et bleu, pressés de retrouver leur antre, étaient nombreux à la billetterie ces derniers jours. On compte déjà 9 200 places vendues ce mercredi.

"C'est reparti !"

Pour Gaël, supporter de Sochaux depuis plus de 20 ans, le retour à Bonal sera émouvant. "Émotionnellement, vu ce qu'on a connu cet été, ça va être quelque chose d'assez fort", confirme-t-il. Abonné à la tribune Nord, il a hâte de retrouver l'ambiance de Bonal. "Les gens ont vraiment envie de retrouver le stade et se sont peut-être rendus compte qu'ils étaient attachés à ce club, ce lieu, ces couleurs. C'est reparti !"

À la billetterie du stade Bonal, on croise des habitués et des supporters occasionnels, comme Nathalie, venue acheter des billets spécialement pour le match de vendredi. "On va soutenir l'équipe, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, on est là pour les aider à remonter la pente", lance-t-elle. Des supporters qui n'attendent pas forcément d'étincelles de la part de la nouvelle équipe, remaniée pour le National . "Même si j'aimerais qu'on gagne, la plus grande victoire ce serait de se maintenir en national", commente Yoann, qui invite "tout le monde à venir pour supporter le club".