Foot : deux girondines appelées en équipe de France par Corinne Diacre

La défenseure Eve Périsset et la milieu de terrain Ella Palis sont appelées en équipe de France par Corinne Diacre pour affronter l'Allemagne jeudi 10 juin à Strasbourg.

La sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre a choisi de ne pas retenir la Lyonnaise Amandine Henry et de la Barcelonaise Kheira Hamraoui dans sa liste des 23 pour la rencontre amicale contre l'Allemagne le 10 juin à Strasbourg, dévoilée ce mardi. "C'est une décision du moment, il s'agit d'une sélection à l'instant T, sur un dernier match de la saison," a précisé en conférence de presse la patronne des Bleues, à propos de Henry, qui était sa capitaine lors de la Coupe du monde en France en 2019 et qu'elle avait retenue pour les matches amicaux du mois d'avril contre l'Angleterre et les Etats-Unis.

En revanche les girondines Eve Périsset (défenseure) et Ella Palis (milieu de terrain) ont toutes les 2 été appelées par Corinne Diacre.

Ce France- Allemagne se jouera jeudi 10 juin à Strasbourg en amical. Ce sera le dernier match de la saison pour les Bleues.