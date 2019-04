FOOT - Dijon-Rennes : un pas de plus vers le maintien ?

Le DFCO joue gros ce vendredi soir face au Stade Rennais. L'équipe espère se maintenir en Ligue 1 après une saison compliqué, les derniers matchs contre Lyon et Amiens ont redonné espoir aux joueurs, prêts à attaquer.

"On veut la victoire, on en a besoin. C’est capital pour la course au maintien." - l’entraîneur dijonnais Antoine Kambouaré