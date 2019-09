Foot : dure reprise pour l'Olympique de Villefontaine

Villefontaine, France

L'incendie a été un coup dur pour le deuxième club de foot de la ville, l'Olympique de Villefontaine, créé en 2015, qui comptait 220 licenciés la saison dernière. Le feu a brûlé les deux bungalows qui abritaient leur buvette et leur matériel. "Concrètement, on a eu de très grosses pertes, puisqu'on avait plus du tout de matériel" explique la présidente Stéphanie Lafond. Suite à un quiproquo avec la mairie, le club n'a pas assuré son matériel. Donc la perte n'est pas couverte, et entraîne des difficultés financières pour ce petit club au budget de 18 000 euros. "Et on a une facture chez un équipementier qui attend" soupire Stéphanie Lafond, une facture de 6 000 euros pour ce même matériel qui est parti en fumée.

Toujours pas de nouveau local

La solidarité des autres clubs du district ont permis aux licenciés de terminer la dernière saison. Mais pour celle qui s'ouvre, l'Olympique de Villefontaine n'a toujours pas de nouveau local mis à disposition par la mairie, si ce n'est "un garage". Le bureau de l'association s'en est servi depuis pour stocker son nouveau matériel, notamment 40 ballons neufs offerts par le district de l'Isère. Il n'en reste plus que 10 : le garage a été cambriolé deux fois.

A cela s'ajoute le toujours problématique partage de l'unique stade de football de Villefontaine avec le club historique de la ville, l'ASVF. Les seniors ont repris l'entraînement sur un terrain en ghorre, faute d'avoir obtenu un créneau sur le gazon.

D'où le moral des bénévoles en berne. "Il y en a beaucoup qui en fin de saison ne se voyait pas repartir dans les mêmes conditions" regrette Stéphanie Lafond, qui admet que c'est difficile, "même si les plus fervents sont toujours présents".

Présent au Forum des Associations ce weekend

La bonne nouvelle : les jeunes licenciés de l'an passé semblent eux partants pour rester dans le club, à en croire la fréquentation le jour de pré-reprise, mercredi dernier. Et l'Olympique de Villefontaine sera bien présent samedi au Forum des associations de Villefontaine. Le bureau a également décidé d'organiser l'assemblée générale au mois de septembre et pas avant, "pour proposer au plus grand nombre de s'investir au sein du club" souhaite Stéphanie Lafond, "et on espère qu'avec un nouvel élan et une nouvelle motivation on arrivera à encore faire de belles choses !"