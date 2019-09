Football : Encore sept clubs basques en lice pour la Coupe de France

Les clubs basques se sont sortis haut la main du troisième tour de la Coupe de France et qualifient sept équipes pour la suite de la compétition. Bayonne, Anglet, Saint Pierre d'Irube, Saint Jean de Luz, Biarritz, Mauléon et Ustaritz peuvent encore rêver d'affronter les plus grands.