Les Champions du monde 98 contre le Stade Toulousain le 10 juillet à Ernest Wallon pour la bonne cause

Ce sera l'un des événements de l'été à Toulouse, le 10 juillet. Un match opposant les Bleus Champions du Monde à la formation actuelle du Stade Toulousain. Une mi-temps foot, une mi-temps rugby. Le tout au bénéfice de l'association "Un sourire, un espoir pour la vie" de Pascal Olmeta.

Et un, et deux et trois zéro! Le désormais mythique refrain de la finale de la Coupe du monde de foot 1998 risque bien de raisonner dans le stade Ernest Wallon le 10 juillet prochain. C'est en effet à cette date que les rugbymens toulousains affronteront l'équipe de France de foot championne du monde. Un match disputé une mi-temps avec un ballon rond, une autre avec un ballon ovale.

Comme ce fut le cas en 2013 et l'an dernier à Toulon pour les deux premières éditions, cette manifestation est organisée au profit de l'association "un sourire, un espoir pour la vie", présidée par l'ancien gardien de but international Pascal Olméta, dont la vocation est d'apporter un soutien matériel et psychologique aux enfants hospitalisés.

Zidane, Deschamps, Barthez et beaucoup d'autres

Selon Pascal Olméta, venu à Toulouse ce jeudi présenter la manifestation,le capitaine Didier Deschamps a déjà donné son accord. Fabien Barthez devrait en être et Zinédine Zidane est également attendu tout comme la plupart des anciens champions du monde.

Le coup d'envoi du match sera donné à 18h, le 10 juillet soit deux jours avant l'anniversaire de la finale 98. Il sera précédé d'un tournoi de jeunes et suivi d'un concert dont l'affiche est pour l'instant tenue secrète. Le prix des places ira de 10 à 40 euros, intégralement reversés à l'association.