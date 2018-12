Foot et Volley : coupe de France à la Une pour les équipes corses !

Corse, France

Carle, Bruckert, Pujol, Mendez, Radic, Pepic : c'est le "6" majeur qui pénétrera sans doute dans la salle Arthur Dugast de Nantes ce soir à 20h, un "6" aligné par Frédéric Ferrandez pour débuter la rencontre et essayer d'engager l'équipe ajaccienne sur la voie d'une qualification pour les 1/4 de finale. C'est que le GFCA y a pris goût à cette compétition depuis qu'il fréquente l'élite. Vainqueur à deux reprises, en 2015 et 2016, quart de finaliste les deux années suivantes, la bande au président Exiga a fait de cette compétition un objectif. Surtout "parce qu'elle représente le plus court chemin pour gagner un titre et décrocher une place européenne" souligne le coach gazier.

Le GFCA encore et le SCB intéressés par ailleurs hier soir par le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de France de Football qui a eu lieu à Paris, des 32èmes qui verront l'entrée en lice des clubs de L1. Ce tirage n'étant pas intégral, quatre poules de 16 avaient été constituées avec pour chacune d'elles la présence de 5 clubs de L1. Des clubs Fort heureusement évités par nos 2 représentants.

Pour le GFCA, c'est même un excellent tirage avec un adversaire amateur de niveau Régional 1 : Noisy le Sec, club de la région Parisienne. Un adversaire évidemment à la portée d'une L2 comme le Gazélec mais la difficulté de cette compétition, sur des terrains amateurs, font que les ajacciens accueillent ce tirage avec toujours beaucoup de méfiance, d'autant que les 2 tours précédents ont été franchi très difficilement contre des équipes de même calibre. Pour l'entraineur ajaccien "un tirage n'est bon que si on passe" !

Le Sporting Club de Bastia a hérité quant à lui de Concarneau, des joueurs bretons qui évoluent 2 crans au dessus en Nationale 1. Une équipe solide classée actuellement 8ème de son championnat à 7 points des 2 leaders dont Le Mans que les bastiais ont éliminés au tour précédent. Pour pouvoir affronter cet adversaire, les bleus devront au préalable battre le club amateur de St Omer. Le match qui devait les opposer samedi dernier ayant été annulé en raison de l'alerte rouge et des vents violents soufflant sur l'île. La rencontre se jouera finalement samedi prochain à 19h. "Et dans les têtes ce sera compliqué de jouer une qualification en sachant déjà ce qui nous attend derrière" estime le capitaine bastiais Gilles Cioni.

Les 32èmes de finale auront lieu les 5 ou 6 janvier prochain.