Foot - Euro féminin : quatre joueuses des Girondins de Bordeaux retenues

C’est une liste sans surprise qu’a dévoilée la sélectionneuse des Bleues dans le journal de 13h sur TF1. Les 23 joueuses retenues sont celles qui ont disputé les dernières rencontres et notamment les qualifications pour la prochaine coupe du monde.

Parmi elles, quatre évoluent aux Girondins de Bordeaux. La défenseure Eve Perisset (34 sélections) et la milieu de terrain Charlotte Bilbault (43 sélections) qui font partie des cadres de cette équipe.

Mylène Chavas s’est imposée depuis février 2021 dans le trio des gardiennes emmené par la Lyonnaise Pauline Peyraud-Magnin. Enfin, la jeune milieu de terrain Ella Palis (23 ans, 6 sélections) symbolise la nouvelle génération.

"On travaille depuis un petit moment avec ce groupe, a expliqué Corinne Diacre, on a réussi à trouver de l'équilibre entre de l'expérience et de la jeunesse".

Comme attendu, les trentenaires, Henry, Le Sommer et Hamraoui ne figurent pas dans la liste et ne verront donc pas l’Angleterre. Corine Diacre devra transmettre sa liste avant le 26 juin. Les Françaises, qui ont remporté leur onze matches de la saison et ont décroché leur billet pour la coupe du monde, affronteront l’Italie, la Belgique et l’Islande lors du premier tour.