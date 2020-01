Périgny : un tournoi de foot fauteuil organisé pour le Téléthon

Perigny, France

Un tournoi de foot fauteuil a été organisé samedi à Périgny (Charente-Maritime). Une initiative du cercle Handi-Rochelais qui a permis de récolter 700 euros pour le Téléthon.

Mais cet événement était aussi l'occasion de promouvoir ce sport. La France est d'ailleurs championne du monde de foot fauteuil depuis 2017, un an avant l'équipe de France valide.

Les règles sont quasiment les mêmes que celles du foot en salle, si ce n'est qu'ils sont quatre par équipe sur le terrain. Hélène est la gardienne de l'équipe de La Rochelle, Fabrice, Noël et le plus jeune de l'équipe Léo, 13 ans, sont attaquants. Patrick Palem, entraîneur de l'équipe de La Rochelle depuis sa création en 2011, est satisfait de leur jeu. "Léo est extraordinaire, Hélène aussi. Mais selon le handicap certains ont plus de difficultés. Par exemple Fabrice met plus de temps à mettre la main sur le joystick ; Noël a dû mal à se situer dans l'espace mais il se déplace bien. Mais avec l'entraînement, ils ont appris à gérer ces choses-là. Ils effacent une partie de leur handicap quelque part".

Mais cela n'aura suffit à battre les Grizzlys FFLC. A la décharge des Rochelais, l'équipe de Limoges est championne de France de la troisième division et elle pourrait monter en deuxième division la saison prochaine. Le cercle Handi-Rochelais évolue en quatrième division de foot fauteuil. Grégory Gervais président et gardien du club Limousin a la victoire modeste : "Déjà ils ont un petit jeune qui a de l'avenir, il faut juste qu'ils gagnent en réactivité. Puis, peut-être investir dans du matériel plus sophistiqué s'ils le peuvent parce qu'ils n'ont que deux fauteuils conçus pour le foot fauteuil".

Noël Pacaud, attaquant de l'équipe de foot fauteuil de La Rochelle © Radio France - Sonia Ghobri

Tous les fauteuils des joueurs sont équipés d'une sorte de pare-chocs pour taper la ballon, d'un diamètre de 33 centimètres. Mais jouer sur un fauteuil "Alltrack", spécialement conçus pour la discipline, ça change tout pour Noël : "ils coûtent 12.000 euros quand même. Mais ils roulent plus vite que les fauteuils normaux, ils sont plus bas et les rotations sont plus rapide. Le ballon fuse !"

C'est le vivre-ensemble, le respect de chacun et le partage

Et le ballon est désormais entre les pieds des enfants du clubs de Périgny. Patrick Palem, l'entraîneur de l'équipe de foot fauteuil de La Rochelle a tenu à les associer à cet événement :"tout le monde s'encourage. C'est le vivre-ensemble, le respect de chacun et le partage". Les enfants ont été répartis dans quatre groupes, chacun associé l'une des équipes handi. "Une mi-temps entre les enfants valides, une mi-temps les handis et le score des deux mi-temps sont additionnés pour obtenir le résultat final du match", explique Patrick Palem.

Depuis deux ans nous cherchons à intégrer un club de valides mais ce n'est pas évident du tout

Une bonne initiative pour Pierre, jeune footballeur âgé de 10 ans : "C'est bien parce que handicapé ou pas on peut quand même jouer au foot". Noël et ses coéquipiers du cercle Handi-Rochelais aimeraient briser plus de barrières : "depuis deux ans nous cherchons à intégrer un club de valides mais ce n'est pas évident du tout. Il faut notamment avoir des bénévoles pour nous aider, nous mettre dans les fauteuils".

Ce serait une forme de reconnaissance pour Grégory Gervais, le président du club de foot fauteuil de Limoges. "Les chamois Niortais par exemple, ont une section foot fauteuil dans le club pro. _Je pense qu'ensuite ils nous voient comme des sportifs et pas forcément comme des personnes handicapés_".

L'équipe de foot fauteuil de La Rochelle cherche un nouvel entraîneur

L'équipe de foot fauteuil de La Rochelle pourrait intégrer le FC Périgny. Le maire Guy Denier y est favorable et va lancer les discussions se félicite Patrick Palem. Désormais, l’entraîneur de l'équipe de Foot Fauteuil de La Rochelle aimerait bien trouver un successeur. Il lance un appel à candidature.