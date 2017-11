FOOT Féminin - Bruno Cheyrou nommé directeur sportif de la section féminine du PSG

C'est officiel, la section féminine du Paris-Saint-Germain a désormais un directeur sportif. Bruno Cheyrou, 39ans, ancien joueur professionnel et consultant TV a été nommé ce mardi matin par la direction du club. Sa prise de fonction est immédiate.

Bruno Cheryrou va être présenté ce midi aux joueuses du PSG. Nommé directeur sportif de la section féminine du Paris-Saint-Germain ce mardi matin, le natif de Suresnes a une feuille de route très précise. Dans un communiqué, le PSG précise que Bruno Cheyrou a "pour mission d’optimiser la compétitivité et l’organisation du Paris Saint-Germain féminin, dont il pilotera également la politique de recrutement." C'est la première fois que la section féminine a un directeur sportif à part entière. C'est Antero Henrique directeur sportif général du club qui a impulsé la création de ce poste qui dans un premier temps a été proposé à l'ancien joueur du PSG et désormais consultant et Agent Pierre Ducrocq.