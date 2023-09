Foot féminin : Guingamp entame sa 18e saison dans l'élite avec des incertitudes pour son avenir

Combien de temps encore En Avant Guingamp pourra-t-il prétendre jouer dans l'élite du foot féminin français ? La question est posée pour le seul club breton à ce niveau, alors que les footballeuses costarmoricaines débutent ce samedi leur 18e saison consécutive dans une D1 composée de 12 équipes avec deux relégations en fin de saison.

Avec cette année à leur tête, un nouvel entraîneur, Mathieu Rufié, EAG compte bien une nouvelle fois se sauver en fin de saison. "L'ambition est claire : elle est de travailler pour accrocher le maintien le plus tôt possible" fait valoir le successeur de Frédéric Biancalani, parti à la Fédération Française.

Reste que, parmi l'élite, le club guingampais fait figure d'un des petits calibres de ce championnat qui se structure progressivement, avec la création annoncée dans un an d'une ligue professionnelle française. Et une question : savoir si EAG pourra perdurer en D1 ?

"Il faudra soit suivre la cadence, soit continuer espérer faire des exploits"

Car le train va vite n'élude pas Mathieu Rufié. "Depuis plusieurs saisons, il est question de prendre un virage dans le foot féminin français. Ca va arriver et il faudra soit suivre la cadence, soit continuer espérer faire des exploits" lance le nouveau technicien d'EAG, arrivé cet été de Rodez après la relégation du club ruthénois à l'échelon inférieur.

Quand Lyon et le PSG ont des longueurs d'avance, d'autres clubs progressent vite. Montpellier, le Paris FC, Bordeaux et Fleury viennent également de recevoir le label "centre de formation", afin de faire progresser le foot féminin tricolore. Guingamp ne l'a pas, et EAG voit toujours modeste pour son équipe féminine. "Je pense qu'il faut être lucide" indique le président Fred Legrand. "Ce n'est pas facile d'avoir une équipe de D1 féminine quand votre équipe masculine est en Ligue 2, parce que ce sont des vrais budgets".

L'avenir des filles dépend des résultats des garçons

Faute de modèle économique pour la D1 (droits télé très faibles, partenaires peu nombreux pour sponsoriser l'équipe féminine, affluence au stade minime), Fred Legrand ne le cache pas : à Guingamp, l'avenir des filles dépend de celui des garçons. "Aujourd'hui, si les garçons n'apportent pas un coup de pouce financier à la section féminine, elle peut être vite fragilisée et se trouver en difficulté. Première priorité pour Guingamp : que l'équipe masculine se maintienne et ait des résultats en Ligue 2. Deuxième objectif : que la formation guingampaise rayonne. On souhaite qu'un maximum de joueurs en formation et post-formation rejoignent l'équipe masculine le plus rapidement possible, donc il faut maintenir notre équipe réserve en N2. Après, il faut essayer de maintenir notre équipe de D1 féminine dans son championnat".

C'est la raison pour laquelle Guingamp présente sur le papier un effectif féminine très jeune, avec peu de joueuses aguerries à la D1, mais beaucoup de jeunes joueuses prometteuses sur qui reposent en grande partie les destinées d'EAG.