Foot féminin : Hélène Fercocq s’engage avec le DFCO

Le DFCO officialise la signature pour un an d’Hélène Fercocq, milieu de terrain défensive âgée de 22 ans, qui évoluait depuis deux saisons au FC Metz (D1 Arkema).

Formée à l’ES Villiers-sur-Marne et au VGA Saint-Maur, elle a disputé trois saisons au Stade de Reims en Division 2 (47 matchs) avant de découvrir la Division 1 Arkema avec le FC Metz (34 matchs de 2018 à 2020).

Une joueuse pleine de qualité pour l'entraîneur de l'équipe féminine dijonnaise

Désireux d’engager une joueuse athlétique dans l’entrejeu, Yannick Chandioux a été séduit par le profil d’Hélène Fercocq. « Lors de notre dernière confrontation face au FC Metz, Hélène avait fait un match plein. Sur ce Mercato, nous recherchons _un peu plus de puissance, de vitesse et de taille. J’apprécie sa capacité à alterner entre le jeu court et le jeu long_, à récupérer des ballons, à être disponible sur les lancements de jeu. Il existe encore des axes de progression sur lesquels nous allons travailler. » explique l'entraîneur du DFCO Féminin.

Une envie de progresser pour Hélène Fercocq

Hélène Fercocq rejoint le DFCO avec l’ambition de franchir un nouveau palier : « Après la descente du FC Metz en D2, je souhaitais rester en D1 et ne plus jouer le maintien. J’avais pour but de trouver un projet ambitieux dans l'élite française. Tout était réuni pour ma venue au DFCO. » se réjouit la nouvelle joueuse dijonnaise.

Internationale, elle totalise une vingtaine de sélections en équipe de France jeunes (U17 à U20) et a participé à la finale du championnat d’Europe U19 en 2017.