Foot Féminin : Kheira Hamraoui (PSG) de retour en équipe de France

Ce mardi, Corinne Diacre a dévoilé sa liste de 25 joueuses retenues pour le Tournoi de France (16 au 22 février). Six joueuses du PSG et deux du PFC sont sélectionnés dont Kheira Hamraoui qui fait son retour chez les bleues après son agression en novembre dernier.

La milieu de terrain du Paris SG Kheira Hamraoui, absente depuis avril 2019, a été rappelée par la sélectionneuse Corinne Diacre pour le Tournoi de France disputée par les Bleues en février, trois mois après avoir subi une violente agression et cinq mois avant l'Euro.

La joueuse de 32 ans avait déclaré forfait en octobre quand Diacre l'avait appelée pour la dernière fois, puis elle a connu plusieurs semaines d'indisponibilité après l'agression, encore non élucidée, dont elle a été victime début novembre.

Elle vise une 37e sélection durant ce Tournoi de France, compétition amicale qui oppose les Françaises à la Finlande, au Brésil et aux Pays-Bas du 16 au 22 février en Normandie.

"L'histoire sortie relève du domaine privée"

Dans son point presse pour dévoiler les 25 joueuses retenues pour le Tournoi de France, la sélectionneuse Corinne Diacre a évoqué son choix de retenir une joueuse qui n'a joué que deux matchs complets depuis son agression "L'histoire sortie relève du domaine privée, elle ne me regarde pas et ne regarde personne. Il faudra faire preuve de beaucoup d'humanité, car Kheira est avant tout une victime. L'équipe devra faire preuve d'humilité, de cohésion, pour continuer à performer".

Six joueuses du PSG et deux du PFC

Dans la liste, on retrouve six joueuses du Paris-Saint-Germain actuellement deuxième de D1 Arkema et deux joueuses du Paris FC (3e de D1F) :

Gardiennes : Mylène Chavas (Bordeaux), Solène Durand (Dijon), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin)

Défenseures : Selam Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham/ENG), Sakina Karchaoui (Paris SG), Griedge Mbock (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Wendie Renard (Lyon), Julie Thibaud (Bordeaux), Marion Torrent (Montpellier), Aissatou Tounkara (Atletico Madrid)

Milieux : Viviane Asseyi (Bayern Munich/GER), Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/ENG), Grace Geyoro (Paris SG), Kheira Hamraoui (Paris SG), Sandie Toletti (Levante/ESP)

Attaquantes : Sandy Baltimore (Paris SG), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Melvine Malard (Lyon), Clara Mateo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC)