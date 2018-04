Le Mans, France

Les joueuses de Corinne Diacre ont totalement contrôlé la rencontre et le score aurait pu même être beaucoup plus large. C'est Eugénie Le Sommer qui a ouvert la marque dès la 20e minute. Même si les joueuses du Nigéria étaient très inférieures aux bleues, cette victoire 8 à 0 montre le potentiel offensif de cette équipe de France. Un match qui permet de prendre confiance à un plus d'un an du début de la coupe du monde explique l'attaquante des bleues et de l'olympique lyonnais

Les 6500 spectateurs du MMArena ont vu du spectacle. L'opération séduction auprès du public a commencé se réjouit l'attaquante Eugénie Le Sommer Copier

Dans la manière, on aurait pu faire encore mieux

Avec trois buts et une passe décisive hier soir, Valérie Gauvin a marqué des points pour le mondial. La jeune attaquante de Montpellier réussit son premier triplé en bleu. Corinne Diacre, la sélectionneuse tricolore, est satisfaite du score de son équipe " Si on est pas satisfait à 8-0, on le sera jamais mais je retiens aussi que mes joueuses ont eu du mal à entrer dans le match et qu'il y a eu beaucoup de déchet technique en première mi-temps. Cela a été bien meilleur après la pause". Une analyse que partage Amandine Henry la capitaine des bleues qui reconnait que "dans la manière, on aurait pu faire encore mieux. A chaque fois que l'on joue avec l'équipe de France on se sent soutenues. C'est un très bon public qui n'est pas sur la critique mais qui nous aide à nous motiver et çà fait du bien"