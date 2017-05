Foot féminin : L'AS Saint-Etienne reléguée en D2 !

Les joueuses de l'AS Saint-Etienne évolueront en division 2 la saison prochaine. Elles se sont inclinées 1-0, cette après-midi sur leur pelouse de l'Estivallière face à Guingamp. Elles avaient pourtant toutes les cartes en main.

Ce 12e match de suite sans victoire aura été celui de trop. Les amazones n'avaient plus gagné en division 1 depuis le 11 janvier et, pourtant, ce jeudi, elles avaient encore toutes les cartes en main pour se maintenir. Face à l'En Avant de Guingamp et devant leur public de l'Etivallière, il leur suffisait de faire au moins aussi bien que Bordeaux qui se déplaçait sur la pelouse du PSG. Mais voilà les Bordelaises ont arraché un mal nul (2-2) alors que dans le même temps les joueuses de l'ASSE ont été incapables de trouver le chemin des filets après l'ouverture du score des bretonnes à la 54e minutes.

But ! Coup de froid à l'Etivallière avec l'ouverture du score de @EAGuingamp ! Les filles de @ASSEofficiel ont un pied en D2 !! pic.twitter.com/zXYFaffXHL — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) May 25, 2017

Les filles ont tenté d'inverser la vapeur dans la dernière demi-heure. En vain. "Je ne réalise pas encore, c'est très très dur à digérer explique l'attaquante Audrey Chomette au club depuis 5 ans. "Oui, on avait les cartes en main mais on a fait plusieurs faux pas avant et je pense que la saison ne se joue pas sur un match. Aujourd'hui, on le paie cash."

Le coach Hervé Didier dévasté

"C'est 9 ans de travail qui s’effondre" - Hervé Didier, entraîneur de l'ASSE

Au début du printemps Hervé Didier, l’entraîneur de l'ASSE avait annoncé qu'il ne rempilerait pas pour une dixième année à la tête de l'équipe. Au coup de sifflet final, il était évidemment très ému : "Partir comme ça c'est dur (...) la descente n'est pas dû à un personne mais à un groupe, un staff, des dirigeants... Je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Mes filles ont été malmenées et quand on est malmené c'est dur d'avoir des résultats sportifs."

Les supporters remontés contre les dirigeants

Hervé Didier quitte le club, car il estime ne pas avoir bénéficié d'assez de moyen de la part de l'ASSE et notamment des dirigeants. Une vision partagée par Gérald : "On a deux dirigeants qui font pas assez pour le foot féminin. Ils ne leur donnent pas les moyens de réussir à haut niveau. Ils les font s’entraîner à droite à gauche. J'estime que les présidents sont fautifs.

Rester maintenant à espérer que cette descente soit un mal pour un bien et remobilise tout le club pour une remontée rapide en Division 1.