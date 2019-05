Foot Féminin - Le Montpellier Hérault termine le championnat à la troisième place

Les féminines du Montpellier Hérault terminent la saison sur une bonne note. Elles se sont imposées (3-2) ce samedi à Grammont contre Lille. Valérie Gauvin, Clarisse Le Bihan et Sakina Karchaoui sont les buteuses pailladines. Montpellier termine la saison à la troisième place du championnat de D1 féminine à 18 points du PSG et 23 points du champion Lyon.

"Les filles se sont accrochées. Nous étions avant dernier après six journées. On a réussi à remonter, ça prouve que les filles ont des qualités morales et c'est très intéressant pour la suite et pour le club. On s'est peut être un peu enflammé sur la Ligue des champions. Le premier fautif c'est toujours le coach qui tient les rênes d'un groupe." - Jean-Louis Saez