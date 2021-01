Foot féminin : les Dijonnaises qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe de France

La joie des footballeuses dijonnaises après le tir au but décisif réussi par Salma Amani qui qualifie le DFCO en 8e de finale de la Coupe de France.

C'était jour de Coupe de France pour les filles du DFCO ce samedi 30 janvier 2021. Et les footballeuses dijonnaises ont arraché leur qualification pour le prochain tour en sortant le Paris FC. Les Dijonnaises se sont imposées aux tirs aux buts. Score final : 1 but partout et 4 tirs aux buts à 2 pour le DFCO. Résultat elles sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la coupe de France féminine.